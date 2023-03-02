Yatay mimarinin en güzel örneği olan Mercan Tuzla Vesen Yalıları’nda konut kredisi avantajı başladı

Vesen Yalıları, %5 peşinat, konut kredisiyle 120 ay vade ödeme planını Alıcı’larına sunmaya başladı. Sunduğu cazip ödeme planı, yoğun ilgi görmesine neden oldu.

İLLER BANKASI GÜVENCESİ VE VESEN YAPI'NIN YATIRIIYLA HAYATA GEÇİRİLEN MERCAN TUZLA VESEN YALILARI'NDA 158 YALI DAİRE VAR

TC. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kuruluşu İller Bankası güvencesi ve Vesen Yapı’nın yatırımlarıyla hayata geçirilen projenin teslim tarihi 2024 yılının Mart ayı olarak belirtiliyor. Tuzla’nın en değerli noktası olan Mercan’da, 40 bin 795 metrekare alan üzerinde yükselen projede tamamı lüks donatılara sahip 158 yalı dairesi yer alıyor.

Geniş kullanım alanlarına sahip yüksek tavanlı daireleri, ferah balkonları, dairelere özel teras ve bahçe alanları, geniş yeşil alanları, zengin sosyal tesisleri, akıllı ev sistemleri gibi detaylara sahip projede, 3,5+1’den 5,5+1’e kadar farklı tiplerde yalı daireleri yer alıyor.

MUHİTTİN PALAZOĞLU; “Yatay mimarisiyle güvenli yaşam sunan Mercan Tuzla Vesen Yalıları projemizin inşa çalışmaları takvimimiz doğrultusunda ilerliyor. 24 Şubat itibariyle müşterilerimize sunmaya başladığımız %5 peşinat, 120 ay vade ödeme planına yoğun talep alıyoruz.”

Vesen Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Palazoğlu; “Son yıllarda, şehrin stresinden uzak, doğa ile temas halinde yaşama tercihleri çoğaldı. Doğa ile iç içe konumlanan ve deprem riski daha az olan yatay mimari projelere talep ciddi anlamda arttığını gözlemliyoruz. Vesen Yapı’nın yeşil ile iç içe ve denize bir adım uzaklıkta olan Mercan Tuzla Vesen Yalıları projemizde yatay mimarinin güzel örneklerinden. 158 yalı dairesinden oluşan projemiz, insan ve çevre odaklı mimarisiyle öne çıkıyor.

Günümüzdeki şehirleşmede en çok dikey mimari kullanılıyor. Özellikle büyük şehirlerdeki hızlı nüfus artışı ve yatay mimari konut yapımına uygun arazi bulma sorunları apartmanlar, rezidanslar ve plazalar gibi devasa yapıların yükselmesine neden oluyor. Oysa deprem durumunda daha riskli olması ve şehrin siluetini bozması gibi dezavantajları bulunan bu tarz yapıların, insanları doğal yaşamdan uzaklaştırdıkları da bir gerçek.

Dikey yapıların alternatifi olan yatay mimari ise özellikle pandemiden sonra yükselişe geçmiş durumda. Şehrin stresinden uzak, doğa ile temas halinde yaşamayı tercih edenler; villa, müstakil ev gibi yatay mimariye sahip yapılara yöneliyor.

Tuzla’da mavi ve yeşille bütünleşen konseptiyle denize sıfır konumda inşası devam eden Mercan Tuzla Vesen Yalıları, yatay mimariyi yansıtan örnek projelerinden biri. İstanbul Anadolu Yakasının denize sıfır ilk ve tek projesi olan Vesen Yalıları’nda bloklar Zemin + 3 kattan oluşuyor. Daireler deniz ve peyzaj manzarasına hakim olarak konumlandırıyoruz. İnsan ve çevre odaklı yatay mimarisiyle bölgeye modern bir çizgi katan Mercan Tuzla Vesen Yalıları, bir tarafında sahil şeridiyle, diğer tarafında ise yeşil alanlarıyla yatay bir düzlemde bütünleşiyor. Vesen Yalıları ile bölgeye katma değer sağlarken, oturumcusuna da keyifli bir yaşam alanı ile karlı bir yatırım imkanı sunuyoruz’’ dedi

MERCAN TUZLA VESEN YALILARI’NDA DENİZDEN ULAŞIM AYRICALIĞI

Mercan Tuzla Vesen Yalıları, yeşille iç içe konumu ve bir adımda denize ulaşabilme imkanıyla İstanbul’da benzersiz bir yaşam fırsatı sunuyor. Sunduğu ‘yeni nesil ayrıcalıklı yalı yaşamı’’ olduğu kadar iç mimari detaylarıyla da farklılığını gösteriyor. Projede yer alan tüm yalı daireleri; aydınlatma, iklimlendirme, ses ve görüntü otomasyonunun ile akıllı ev uygulamasına entegre kamera ve alarm güvenlik sistemi ile lüks ve konforu bir arada sunuyor.

Dairelerin deniz ve peyzaj manzarasına hakim olduğu proje; denizden ulaşım ayrıcalığıyla da söz konusu… Öte yandan Marmaray ve E5 Otoyolu’na 5 dakika, TEM Otoyolu ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na 10 dakika uzaklıkta olan Mercan Tuzla Vesen Yalıları, bölgedeki alışveriş merkezlerine 5 kilometre, hastanelere ve üniversitelere ise 10 kilometre mesafede bulunuyor.