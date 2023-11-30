Yatırım Amaçlı Konut Almak İsteyenler Bu İlçelere Dikkat Etmeli! Cepleriniz Dolacak
Yatırım amaçlı konut alma isteyenler, gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'nın yayınladığı listeye göz atmalı. Endaksa, konutta yıllık geliri en fazla olan ilçeleri açıkladı. İşte o ilçeler...
Endeksa, Türkiye'nin 81 ilde en değerli ilçeleri açıkaldı. Geliri en yüksek ilçelerin başında Mamak yer alırken, Esenyurt ikinci sırada yer aldı.
EN YÜKSEK GELİRLİ İLÇELER
15. (İzmir / Karabağlar)-Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.610.600-Ortalama Kira (TL): 13.482-Getiri (Yüzde): 6,76
14. (Bursa / Gemlik)-Ortalama Satış Fiyatı (TL): 1.946.021-Ortalama Kira (TL): 10.379-Getiri (Yüzde): 6,77
13. (Mersin / Yenişehir)-Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3.668.160-Ortalama Kira (TL): 15.116-Getiri (Yüzde): 6,82
12. (Antalya / Kepez)-Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.544.850-Ortalama Kira (TL): 12.835-Getiri (Yüzde): 6,86
11. (İzmir / Buca)-Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.387.100-Ortalama Kira (TL): 12.849-Getiri (Yüzde): 6,87
10. (İzmir / Balçova)-Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3.309.866-Ortalama Kira (TL): 17.689-Getiri (%): 6,88
9. (İstanbul / Küçükçekmece)-Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3.122.239-Ortalama Kira (TL): 17.657-Getiri (%): 6,92
8. (Bursa / Osmangazi)-Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.398.655-Ortalama Kira (TL): 12.516-Getiri (Yüzde): 6,94
7. (Ankara / Etimesgut)-Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.827.370-Ortalama Kira (TL): 15.080-Getiri (Yüzde): 7,05
6. (Bursa / Yıldırım)-Ortalama Satış Fiyatı (TL): 1.960.251-Ortalama Kira (TL): 10.711-Getiri (Yüzde): 7,14
5. (İzmir / Konak)-Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.954.280-Ortalama Kira (TL): 16.629-Getiri (Yüzde): 7,24