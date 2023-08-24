Yazın keyfini çıkarırken güvende olun: Yaz kazalarında doğru hareket etme kılavuzu sizi bekliyor

Yaz ayları, sıcak hava ve tatil dönemleriyle birlikte daha fazla dışarıda vakit geçirdiğimiz zamanlardır. Bu dönemde, maalesef küçük ya da büyük kazalarla karşılaşma olasılığımız da artar. Ancak bu kazaları önlemek için alınabilecek koruyucu önlemleri ve ilk yardım uygulamalarını bilmek hayati önem taşır. Dr. Öğr. Üyesi Ferudun Çelikmen, yaz aylarında meydana gelebilecek kazalarda doğru hareket etme konusunda önemli açıklamalarda bulundu ve pratik bilgiler paylaştı.

KÜÇÜK KESİLERDE İLK ADIM: TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON

Yaz seyahatleri veya tatil sırasında meydana gelebilecek küçük kesiklerde, öncelikle yaranın su ve sabunla temizlenmesi gerektiğini belirten Dr. Ferudun Çelikmen, alkollü dezenfektanların kesinlikle kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, derin yaralarda tetanoz aşısının önemini de anlattı.

Dr. Çelikmen, “Tetanoz riski olan yer komşu iki eklem arasında oynamayacak hale getirilmeli. Kolda ki kırıklarda dirsek ve el bileği arası oynamayacak hale getirilmeli. Sabitlemek için mukavva bir çözüm olabilir. Mukavva ile sarıp gövdeye, kalp hizasında olacak şekilde sabitlenmeli. Eğer mümkünse streç film de oldukça iyi bir çözüm oluyor. Kol sabitlenir sabitlenmez de mutlaka bir ortopedi uzmanına başvurulmalı.”