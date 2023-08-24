Yazın keyfini çıkarırken güvende olun: Yaz kazalarında doğru hareket etme kılavuzu sizi bekliyor
Sıcak günlerin tadını çıkarırken, yazın keyfini sürmek için sağlık ve güvenlik konularına dikkat etmek çok önemlidir. Yaz mevsimi, tatil, deniz, güneş ve eğlenceyle dolu olsa da, maalesef yaz aylarında da çeşitli kazaların riski vardır. İşte yaz kazalarında doğru hareket etme kılavuzu ile ipuçları:
Yaz ayları, sıcak hava ve tatil dönemleriyle birlikte daha fazla dışarıda vakit geçirdiğimiz zamanlardır. Bu dönemde, maalesef küçük ya da büyük kazalarla karşılaşma olasılığımız da artar. Ancak bu kazaları önlemek için alınabilecek koruyucu önlemleri ve ilk yardım uygulamalarını bilmek hayati önem taşır. Dr. Öğr. Üyesi Ferudun Çelikmen, yaz aylarında meydana gelebilecek kazalarda doğru hareket etme konusunda önemli açıklamalarda bulundu ve pratik bilgiler paylaştı.
KÜÇÜK KESİLERDE İLK ADIM: TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON
Yaz seyahatleri veya tatil sırasında meydana gelebilecek küçük kesiklerde, öncelikle yaranın su ve sabunla temizlenmesi gerektiğini belirten Dr. Ferudun Çelikmen, alkollü dezenfektanların kesinlikle kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, derin yaralarda tetanoz aşısının önemini de anlattı.
Dr. Çelikmen, “Tetanoz riski olan yer komşu iki eklem arasında oynamayacak hale getirilmeli. Kolda ki kırıklarda dirsek ve el bileği arası oynamayacak hale getirilmeli. Sabitlemek için mukavva bir çözüm olabilir. Mukavva ile sarıp gövdeye, kalp hizasında olacak şekilde sabitlenmeli. Eğer mümkünse streç film de oldukça iyi bir çözüm oluyor. Kol sabitlenir sabitlenmez de mutlaka bir ortopedi uzmanına başvurulmalı.”
YANIKLARDA İLK YARDIM VE ÖNLEMLER
Yanıklarda ilk yardımın yanı sıra, riskin minimize edilmesi için alınacak koruyucu önlemlerin de önemine değinen Dr. Çelikmen, yangın sırasında yapılması gerekenler ve yanıkların doğru şekilde tedavi edilmesi konusunda önemli bilgiler verdi. Ayrıca, yaz aylarında sıkça görülen güneş yanıkları ve sıcak çarpması durumlarında erken önlemleri de anlattı.
ÇİVİ VE KIYMIK BATMALARINDA DOĞRU YAKLAŞIM
Yolda, yazlıkta veya köyde sıkça karşılaşılabilecek çivi veya kıymık batmalarında, tetanoz aşısının önemine dikkat çeken Dr. Çelikmen, yarada kanamanın olması durumunda doğru yaklaşımın kanamanın bastırılması ve yaranın temizlenmesi olduğunu belirtti. Ayrıca, düşme durumlarında doğru düşme şeklinin nasıl olması gerektiği ve olası kırık durumlarında yapılması gerekenler hakkında da bilgi verdi.
YAZ KAZALARINDA ÖZETLE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Kesik Durumunda: Yara temizliği su ve sabunla yapılmalı, alkollü dezenfektanlardan kaçınılmalı. Tetanoz aşısı riskli durumlar için yenilenmeli.
Batık Durumunda: Yara kanaması bastırılmalı, su ve sabunla temizlenmeli. İyileşmeyen durumlar için doktora başvurulmalı.
Düşme Durumunda: Düşerken kolun öne koymak yerine yan dönüp popo üzerine düşmek daha doğru olabilir. Şiddetli ağrı, şişlik, morluk gibi durumlarda kırık ihtimali düşünülmeli.
Yanık Durumunda: Alevin havayla teması kesilmeli, ıslak havlu veya su kullanılabilir. Yangın sırasında alevi söndürmeye yönelik adımlar atılmalı.
Sıcak Çarpması ve Güneş Yanığı Durumunda: Terleme mekanizmasının bozulmaması için hafif renkli giysiler tercih edilmeli, yeterli su tüketilmeli ve güneş altında fazla kalınmamalı.