Yeni dönem başlıyor: Eminönü ve Kadıköy’de girişler ücretli oluyor!

İstanbul’da yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Eminönü ve Kadıköy’ün belirli bölgelerine araçla giriş ücretli hale geliyor. Uygulamanın, trafiği hafifletmesi ve toplu taşıma kullanımını teşvik etmesi bekleniyor.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Yeni dönem başlıyor: Eminönü ve Kadıköy’de girişler ücretli oluyor!
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İstanbul’da trafik yoğunluğunu azaltmak için yeni bir uygulama hayata geçiriliyor.

İstanbul’un trafiği azaltmayı hedefleyen “Trafik Sıkışıklığı Fiyatlandırması” uygulaması gündemde. Pilot olarak Eminönü’nde başlayacak sistemle, araç sahipleri belli bölgeler için giriş ücreti ödeyecek. Kadıköy’ün de dahil edileceği uygulama, hava kirliliğini ve yoğunluğu azaltmayı amaçlıyor.

İstanbul’un artan trafik sorununa çözüm bulmak için “İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP)” kapsamında hazırlanan uygulamalar hayata geçiriliyor. Planın bir parçası olan “Trafik Sıkışıklığı Fiyatlandırması” ile araç sahipleri, belirli bölgeler için giriş ücreti ödeyecek. İlk uygulama alanı olarak Eminönü seçildi, ardından Kadıköy pilot projeye dâhil edilecek.

TRAFİK YOĞUNLUĞU AZALACAK

Plan kapsamında, trafik sıkışıklığını azaltmak için birçok yenilikçi çözüm hedefleniyor:

Zirve saatlerde yoğunluğun 2030’da yüzde 10,1,

 2040’ta ise yüzde 12,8 azalması öngörülüyor. 

“Düşük Salım Bölgeleri (DSB)” uygulaması ile çevreye daha fazla zarar veren araçlardan ekstra ücret alınacak.

Deniz ulaşımı ve otobüs öncelikli şeritler gibi çevre dostu düzenlemeler artırılacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, planın Türkiye’nin ilk sürdürülebilir kentsel ulaşım planı olduğunu ve çevreci ulaşımı teşvik edecek çözümler içerdiğini belirtti.

PİLOT BÖLGE: EMİNÖNÜ VE KADIKÖY

Pilot uygulama olarak seçilen Eminönü, yaklaşık 6 kilometrekarelik bir alanda sisteme dâhil edilecek. Ardından, Kadıköy’ün Moda bölgesi uygulamaya katılacak. Düşük Salım Bölgeleri ile çevreye zarar veren araçlar için daha yüksek bir ücret talep edilecek, çevre dostu araçlar ise düşük tarife avantajından faydalanabilecek.

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