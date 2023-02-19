Yeni tarih belli oldu: EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak?
Meydana gelen büyük depremlerin ardından Kahramanmaraş ve 10 ilde toplam 40 bin 642 can kaybına neden oldu. Bunu ardından Meclis'te ara verildiği açıklanmıştı. EYT ile ilgili gelişmeler merak edilirken, TBMM çalışmalarının 28 Şubat'ta başlayacağı belirtildi.
7 Şubat'ta Meclis'te yapılacak görüşmelerin neticesinde yürürlüğe girmesi beklenen EYT düzenlemesi görüşmeleri, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Meclis'te ara verildi.
MECLİS ÇALIŞMALARINA İKİNCİ KEZ ARA VERİLDİ
EYT düzenlemesinin 21 Şubat'ta başlayacak TBMM görüşmelerinde masaya yatırılması beklenirken, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, bugün ikinci kez Meclis çalışmalarına ara verildiğini duyurdu.
28 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK
TBMM çalışmalarının 28 Şubat'ta başlayacağı belirtilirken, EYT düzenlemesine ilişkin SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan açıklama geldi.
EYT MAAŞI BAHARA KALDI
Sosyal medya hesabı üzerinden EYT ile ilgili paylaşım yapan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, EYT'lilerin ilk maaşını bahar-yaz aylarında alabileceğini söyledi.