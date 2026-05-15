"Yılın ailesi seçildiniz" dediler, dolandırıcı sanıp kapattı: 20 saniye sonra 18 bin TL’lik ceza mesajı geldi

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki İbrahim Öngel, telefon dolandırıcılığı endişesi nedeniyle şahsi numaradan gelen aramayı reddedince ceza bildirimiyle karşı karşıya kaldı.

İddiaya göre Öngel’i arayan kişi, kendisini Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) görevlisi olarak tanıttı ve aile anketi için evine gelmek istediklerini söyledi. Ancak aramanın şahsi bir telefon numarasından yapılması nedeniyle duruma şüpheyle yaklaşan Öngel, telefonu kapattı.

Kısa süre sonra telefonuna 18 bin 991 TL’lik ceza mesajı geldiğini belirten Öngel, ilk etapta bunun da dolandırıcılık yöntemi olduğunu düşündüğünü söyledi.

Yaşadığı süreci anlatan Öngel, şu ifadeleri kullandı:

“Aynı şahıs beni tekrar aradı. O sırada yanımda avukat arkadaşlarım da vardı. Yine aynı şahsi numaradan arayıp ankete katılmazsam ceza uygulanacağını söyledi. Biz de resmi kurum iseniz resmi evrak gönderin dedik. Ülkemizde telefon dolandırıcılığı bu kadar yaygınken bu tür işlemlerin resmi yollarla yapılması gerekiyor.”

“YILIN AİLESİ SEÇİLDİNİZ” DENİLİNCE ŞÜPHELENDİ

Öngel, ilk aramada söylenen ifadelerin kendisine inandırıcı gelmediğini belirterek şunları söyledi:

“Ben Türkiye İstatistik Kurumu’nu arada bir duyuyordum. Beni şahsi bir numaradan arayıp adının Fatih olduğunu söyleyen kişi TÜİK’ten aradığını belirtti. ‘Yılın ailesi seçildiniz, evinize gelip sizinle anket yapacağız’ dedi. Ben de inanmadım ve telefonu kapattım.”

“RESMİ EVRAKLA BİLDİRİM YAPILMALI”

Evine gelen tebligatın resmi olduğunu öğrenince ilgili kurumla iletişime geçtiğini ifade eden Öngel, anketi kabul ederek cezadan kurtulduğunu söyledi.

Telefon dolandırıcılığı olaylarının arttığına dikkat çeken Öngel, “2 gün önce bir savcının bile dolandırıldığı haberlerini okuduk. Bu nedenle vatandaşların şüphe duyması çok normal. TÜİK gibi kurumların anket süreçlerini resmi evrakla yürütmesi gerekiyor” dedi.

Öngel ayrıca, ankete katılımın yasal zorunluluk kapsamında olmasına da anlam veremediğini dile getirdi.