Yoğurdun içine karıştırıp yemek gerekiyormuş. Eskiden tüm köylerde böyle yapılıyordu

"Cennet hurması" Türkiye'de de yetişen bir meyve türüdür. Bu meyve, ağaçlarda yetişir ve genellikle sonbahar aylarında hasat edilir. Cennet hurması, tatlı ve ekşi bir lezzete sahiptir ve çiğ olarak tüketilebildiği gibi reçel, marmelat veya şurup yapımında da kullanılır. Ayrıca, sağlık açısından da birçok faydası bulunmaktadır. Türkiye'de özellikle Akdeniz bölgesinde sıkça yetiştirilir ve tüketilir.

MAKEDONYA’DA DA ÇOKÇA BULUNUYOR

Öte yandan Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te de birçok kentte cennet hurması yetişmektedir.

Cennet hurması ağaçlarının bu ülkeye Osmanlı zamanında dikildiği tahmin ediliyor.

Posta’da yer alan habere göre; Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurması, mevsiminde doğru tüketildiğinde sağlığa müthiş yararlar sağladığı biliniyor.

Kurusuyla yaşıyla hem üreticisinin hem de tüketicisinin yüzünü güldüren cennet hurması A vitamini bakımından zengin, C-B vitamini, protein, tiamin ve ribollavin barındıran cennet hurması, sindirim sistemi hastalıkları, kilo vermek isteyenler için doğal ilaç olarak tercih edildiği vurgulandı.

Cennet hurmasını nasıl tüketmeliyiz diye soranlar için ise yoğurt ön plana çıkıyor. Kür gibi uygulandığında cennet hurması-yoğurt karışımı adeta binbir derde deva oluyor.

CENNET HURMASI-YOĞURT KARIŞIMI

Sindirim sisteminin daha hızlı çalışmasında büyük rol oynayan hurma, bağışıklık sistemini güçlendirir, vücutta kanserli hücre oluşumunu engeller, vücuttaki su dengesini ayarlar ve kalp-damar hastalıklarına iyi gelir.

Aynı zamanda cennet hurması; metabolizmayı hızlandırır ve kişilerin daha kısa zamanda daha sağlıklı bir şekilde kilo vermesine katkı sağlar.

Yoğurt ise önemli bir protein kaynağıdır. Cennet hurmasını gün içinde yoğurt ile birlikte tüketmeniz; tokluk hissi vermesi, metabolizmayı hızlandırması ve gün içinde almanız gereken besin değerlerini sağlaması açısından özellikle sıkı bir diyete girenlerin kurtarıcısı olacaktır.

Derleme: Ulusal.com.tr