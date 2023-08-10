Yol kenarında yetişiyor toplayana para kazandırıyor… Kilosu tam 90 TL'den satılıyor

Birçok yörede herkesin yol kenarlarında gördüğü ama genellikle yanından sadece bakarak geçtiği bu bitki aslında bir hazine kadar değerliymiş.

Yeniasir.com.tr'de yer alan habere göre; Hatmi çiçeği, Denizli'de kazanç kapısı oldu. Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde, ayva bahçesinin içine ikinci ürün olarak diktiği hatmi çiçeklerinin hasadına devam eden Muzaffer Gök, "Hatmi çiçeğinin soğuk algınlığı, grip gibi pek çok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Bu nedenle talep oldukça fazla" dedi.

İBRAHİM SARAÇOĞLU'DA ÖNERMİŞTİ



Hatmi çayı, sarı, pembe ve kırmızı gibi farklı renklerde bulunan bir çiçektir. Kurutulmuş hali ile çay yapılarak tüketilen hatmi çiçeği faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da incelenerek onaylanmıştır. İşte hatmi çayının bilinmeyenleri.

Hatmi Çayı: Faydaları ve Zararları

Hatmi çayı, hatmi bitkisinin yaprakları ve çiçeklerinden elde edilen bir bitki çayıdır. Halk arasında öksürük, boğaz ağrısı ve bronşit gibi solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geldiği düşünülerek sıkça tüketilmektedir. Ancak, hatmi çayı hakkında bilinmesi gereken daha birçok özellik vardır. Bu yazımızda hatmi çayının faydaları ve zararları hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

Hatmi Çayının Faydaları

1. Öksürük ve Boğaz Ağrısı: Hatmi çayı, öksürük ve boğaz ağrısına iyi gelir. Hatmi bitkisi, öksürük kesici ve balgam söktürücü özellikleri ile bilinmektedir. Özellikle soğuk algınlığına bağlı öksürük ve boğaz ağrısı şikayetlerinde rahatlatıcı etkisi vardır.

2. Sindirim Sistemi: Hatmi çayı, sindirim sistemi sorunlarına iyi gelir. Özellikle mide yanması, gaz ve kabızlık gibi şikayetlerde etkilidir.

3. Antioksidan Etkisi: Hatmi bitkisi, antioksidan özellikleri ile bilinmektedir. Bu nedenle hatmi çayı, vücuttaki serbest radikalleri yok ederek kanser gibi ciddi hastalıklara karşı koruyucu etki gösterir.

4. Cilt Sağlığı: Hatmi bitkisi, cilt sağlığı için de faydalıdır. Antioksidan etkisi sayesinde ciltteki yaşlanma belirtilerini azaltır ve cildin daha sağlıklı görünmesine yardımcı olur.

Hatmi Çayının Zararları

1. Hamilelik Dönemi: Hamilelik döneminde hatmi çayı tüketimi sakıncalıdır. Hatmi bitkisi, uterus kaslarını gevşetici etkiye sahiptir ve erken doğum riskini arttırabilir.

2. Kan Sulandırıcı İlaç Kullananlar: Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerin hatmi çayı tüketmeden önce doktorlarına danışmaları gerekmektedir. Hatmi bitkisi, kan sulandırıcı etkiye sahiptir ve kanama riskini arttırabilir.

3. Alerjik Reaksiyonlar: Hatmi bitkisine karşı alerjisi olan kişilerin hatmi çayı tüketmemesi gerekmektedir. Alerjik reaksiyonlar ciltte kızarıklık, kaşıntı ve nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösterir.

Sonuç olarak, hatmi çayı özellikle solunum yolu rahatsızlıkları ve sindirim sistemi sorunlarına iyi gelmektedir. Ancak, hamilelik döneminde, kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerde ve hatmi bitkisine karşı alerjisi olan kişilerde tüketimi sakıncalı olabilir. Bu nedenle, hatmi çayını tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekmektedir.



MANİSA'NİN DEMİRCİ İLÇESİNDE DE YETİŞİYOR



Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; Her yıl yaz döneminde yol kenarlarında ve çorak tarlalarda yetişen hatmi çiçeğinin toplanması işlemi haziran ayından itibaren temmuz ortalarına kadar sürüyor.

Ulacık, Rahmanlar, Çanakçı, Kılavuzlar ve Yeşildere mahallelerinde, sıcak bastırmadan sabahın erken saatlerinde çiçeği toplamak için kırlara çıkan kadınlar, büyük bir özenle topladıkları çiçekleri evlerine getirdikten sonra güneşte kurutuyor.