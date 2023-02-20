Zemin sıvılaşması nedir? Nerelerde görülür?

Kum – siltli kum gibi zeminler içeren tabakaların, bir deprem esnasında sıvılaşma potansiyelini saptayabilmek amacıyla arazi ve laboratuvar çalışmalarından elde edilebilen zemin ve sismik parametrelerin bir arada kullanıldığı birçok kriterle değerlendirilerek sıvılaşma hesaplarının yapılması gerekiyor.