Zombi gibi göz altı morluklarıyla vedalaşın! Genç görünümü artıran sır

Göz altı morlukları, yorgunluk, stres, uyku eksikliği ve genetik faktörlerin birleşimiyle ortaya çıkabilir. Zombi gibi bir görünüme neden olan göz altı morluklarını hafife almayın. İşte tek hamlede zombi göz altı morluklarıyla vedalaşın:

Zombi gibi göz altı morluklarıyla vedalaşın! Genç görünümü artıran sır
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Göz altı morlukları, cilt problemleri arasında sıkça karşılaşılan bir sorundur. Genetik faktörlerin yanı sıra uykusuzluk, stres, yanlış yaşam alışkanlıkları gibi dış etkenler de göz altı morluklarının oluşumuna neden olabilir.

Ancak endişelenmeyin, evde uygulayabileceğiniz etkili doğal yöntemlerle göz altı morluklarını hafifletebilir ve aydınlık göz çevresine sahip olabilirsiniz. İşte, denemeniz gereken iki etkili yöntem ve nasıl uygulanması gerektiği:

GÖZ ALTI MORLUKLARI NEDEN OLUŞUR?

Zombi gibi göz altı morluklarıyla vedalaşın! Genç görünümü artıran sır - Resim : 1

Göz altı morlukları, cildin inceleşmesi ve altındaki damarların belirginleşmesi sonucu ortaya çıkar.

Genetik faktörlerin yanı sıra anemi, yorgunluk, dengesiz beslenme, aşırı uyku, susuz kalma, vitamin eksiklikleri gibi nedenler de göz altı morluklarına yol açabilir. Neyse ki, doğal yöntemlerle bu morlukların görünümünü azaltmak mümkündür.

PATATES KÜRÜ

Patates, göz altı morluklarının görünümünü azaltmada etkili bir doğal çözümdür.

İşte patatesi kullanarak göz altı morluklarına veda etmenin yolları:

Taze bir patatesi yıkayın ve kurulayın. Daha sonra ince dilimler halinde kesin.

Gözlerinizin üzerine patates dilimlerini yerleştirin ve yaklaşık 20 dakika boyunca bekletin.

Bu işlemi düzenli olarak her gün tekrarlayarak göz altı morluklarını azaltabilirsiniz.

Alternatif olarak, patatesi rendeleyip tülbent yardımıyla suyunu sıkarak elde ettiğiniz suyu göz çevrenize uygulayabilirsiniz.

Patates, içerdiği nişasta ve C vitamini sayesinde göz altı morluklarının görünümünü hafifletebilir.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ KÜRÜ 

Üzüm çekirdeği yağı, içerdiği zengin vitaminler ve antioksidanlar ile göz altı morluklarına karşı etkili bir çözümdür. İşte üzüm çekirdeği yağını kullanarak aydınlık göz çevresine kavuşmanın adımları:

Temiz ellerle birkaç damla üzüm çekirdeği yağını alın. Göz altı bölgelerine nazikçe masaj yaparak yağı uygulayın. Haftada iki üç kez bu işlemi tekrarlayarak göz altı morluklarının rengindeki açılmayı gözlemleyebilirsiniz.

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