banner959
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

Galatasaray'da Slaven Bilic sesleri

Laurent Blanc, Ronald Koeman ve Fatih Terim'den sonra şimdi de Slaven Bilic'in adı Galatasaray'la anılıyor.

Galatasaray'da Slaven Bilic sesleri

Laurent Blanc, Ronald Koeman ve Fatih Terim'den sonra şimdi de Slaven Bilic'in adı Galatasaray'la anılıyor.

Igor Tudor'la yolları ayıran Galatasaray'da yeni teknik direktör arayışları hızla sürerken sürpriz bir isim gündeme geldi.

Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray; Laurent Blanc, Ronald Koeman ve Fatih Terim'in dışında Slaven Bilic'i de listesinde aldı.

Listenin ilk sırasındaki Koeman, Haziran'a dek dinlenmek istediğini belirtirken Laurent Blanc'in de ağır şartlar sunduğu iddia edildi. Öte yandan Fatih Terim için de yönetim kanadı görüş birliğine varamayınca Galatasaray, Hırvat teknik adamı gündemine aldı.

Galatasaray, Bilic için devreye girerken Cenk Ergün, Hırvat teknik adamla üç kez görüştü. Slaven Bilic'in ise Galatasaray'dan süre istediği iddia edildi.

Daha önce Türkiye'de Beşiktaş'ı çalıştıran Bilic, son olarak West Ham United'da görev yaptı. Bilic daha önce kariyerinde Lokomotif Moskova, Hajduk Split ve Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Galatasaray #Slaven Bilic #fatih terim
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Ergenekon Davası'nda sona gelindi
Sonraki Haber
Kudüs için tarihi oylama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.