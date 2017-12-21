Laurent Blanc, Ronald Koeman ve Fatih Terim'den sonra şimdi de Slaven Bilic'in adı Galatasaray'la anılıyor.

Laurent Blanc, Ronald Koeman ve Fatih Terim'den sonra şimdi de Slaven Bilic'in adı Galatasaray'la anılıyor.



Igor Tudor'la yolları ayıran Galatasaray'da yeni teknik direktör arayışları hızla sürerken sürpriz bir isim gündeme geldi.



Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray; Laurent Blanc, Ronald Koeman ve Fatih Terim'in dışında Slaven Bilic'i de listesinde aldı.



Listenin ilk sırasındaki Koeman, Haziran'a dek dinlenmek istediğini belirtirken Laurent Blanc'in de ağır şartlar sunduğu iddia edildi. Öte yandan Fatih Terim için de yönetim kanadı görüş birliğine varamayınca Galatasaray, Hırvat teknik adamı gündemine aldı.



Galatasaray, Bilic için devreye girerken Cenk Ergün, Hırvat teknik adamla üç kez görüştü. Slaven Bilic'in ise Galatasaray'dan süre istediği iddia edildi.



Daha önce Türkiye'de Beşiktaş'ı çalıştıran Bilic, son olarak West Ham United'da görev yaptı. Bilic daha önce kariyerinde Lokomotif Moskova, Hajduk Split ve Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.



ulusal.com.tr