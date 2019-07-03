Ulusal Kanal 01-07 Temmuz yayın akışı

1 TEMMUZ PAZARTESİ
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12:00 Bunu Bilmek Lazım
12.30 Gün Ortası
15:00 Sendikacılık Okulu
15:30 Büyük Saat
16.00 Nasıl Yani
18.00 Tarihten Gelen
19:00 Ana Haber
20.00 Çıkış Yolu
23.00 Gece Görüşü
2 TEMMUZ SALI
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12:00 İşte Türkçemiz
12.30 Gün Ortası
15:00 Bilim ve Toplum
16.00 Nasıl Yani
17:30: İşinde Gücünde
19:00 Ana Haber
20:00 Fikir Meydanı
23.00 Gece Görüşü
3 TEMMUZ ÇARŞAMBA
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12:00 Bunu Bilmek Lazım
12.30 Gün Ortası
15:00 Sanat Hayatı
16.00 Nasıl Yani
18.00 Kent ve Yaşam
19.00 Ana Haber
20.00 Halkın Ekonomisi
21.30 Başkent Kulisi
23.00 Gece Görüşü
4 TEMMUZ PERŞEMBE
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12.30 Gün Ortası
15:00 Ege Gündemi
16.00 Nasıl Yani
18.00 Mavi Yeşil Akdeniz
19.00 Ana Haber
20.00 Yeni Dünya
21.00 Emek Dünyası
23.00 Gece Görüşü
5 TEMMUZ CUMA
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12.30 Gün Ortası
15.00 Yeni Dünya
16.00 Nasıl Yani-Sağlık
18.00 Halkın Ekonomisi
19.00 Ana Haber
20:00 Haber Artı
20:30 Derin Mevzu
23.00 Gece Görüşü
6 TEMMUZ CUMARTESİ
08.15 Büyük Saat
09.00 Hafta Sonu
11.00 Büyüteç
13.00 Haberler
14:00 Genç Kılavuz
15.00 Mavi Yeşil Akdeniz
16.00 Haber 16.00
17.00 Kent ve Yaşam
18:00 Dünya Raporu
19.00 Ana Haber
20.00 Hatırla
21.00 Gündem Özel
22.00 Tarihten Gelen
23.00 Gece Bülteni
23.30 Aşkın Dili Müzik
7 TEMMUZ PAZAR
09.00 Hafta Sonu
10:00 Yeni Ufuklar
11.00 Televizyon Gazetesi Pazar Baskısı
13.00 Haberler
14.00 Bilim ve Toplum
15.00 Ege Gündemi
16:30 Büyük Saat
17.00 Felsefe ve İnsan
17:45 İyilik Güzellik
19.00 Ana Haber
20.00 Gündem Ekonomi
21.00 Görüş Alanı
23.00 Gece Bülteni
23.30 Pazar Sineması
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