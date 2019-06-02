3 HAZİRAN PAZARTESİ
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Mavi Vatan
12:00 Bunu Bilmek Lazım
12.30 Gün Ortası
15:00 Sendikacılık Okulu
15:15 Büyük Saat
16.00 Nasıl Yani
17:30 Bilim ve Toplum
18.30 Ana Haber
19.30 Ramazan Sohbetleri
20.00 Çıkış Yolu
4 HAZİRAN SALI
08.45 Bayram Özel
10.00 Bayram Sohbetleri
12:00 İşte Türkçemiz
12.30 Gün Ortası
14.00 Yörük Düğünü
16.00 Nasıl Yani-Sağlık
17:30: İşinde Gücünde
18.30 Ana Haber
19.30 Ramazan Sohbetleri
5 HAZİRAN ÇARŞAMBA
10.00 Bayram Özel
12:00 Bunu Bilmek Lazım
12.30 Gün Ortası
14.00 Bayram Sohbetleri
15:00 Sanat Hayatı
16.00 Bayram Sohbetleri
17:30 Mavi Yeşil Akdeniz
18.30 Ana Haber
19.30 Ramazan Sohbetleri
20.00 Halkın Ekonomisi
21.30 Başkent Kulisi
23.00 Gece Görüşü
6 HAZİRAN PERŞEMBE
08.45 Mavi Yeşil Akdeniz
10.00 Yurttan Sesler Korosu
12.30 Gün Ortası
14.00 Bayram Sohbetleri
15:00 Ege Gündemi
16.00 Dede Korkut-Söyleşi
17.30 Söz ve Işık
18.30 Ana Haber
19.30 Ramazan Sohbetleri
20.00 Yeni Dünya
21.00 Emek Dünyası
23.00 Gece Görüşü
7 HAZİRAN CUMA
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12.30 Gün Ortası
16.00 Nasıl Yani-Sağlık
17.30 Halkın Ekonomisi
18.30 Ana Haber
20:00 Ulusal Gönüllüleri
21.00 Haber Merkezi
23.00 Gece Görüşü
8 HAZİRAN CUMARTESİ
09.00 Hafta Sonu
11.00 Büyüteç
13.00 Haberler
14:00 Genç Kılavuz
15.00 Mavi Yeşil Akdeniz
17.00 Kent ve Yaşam
18:00 Dünya Raporu
18.30 Ana Haber
19:30 Hatırla
20.30 Gündem Özel
21.30 Tarihten Gelen
22:30 Gece Bülteni
23.00 Dede Korkut-Söyleşi
9 HAZİRAN PAZAR
09.00 Hafta Sonu
10:00 Yeni Ufuklar
11.00 Televizyon Gazetesi Pazar Baskısı
13.00 Haberler
14.00 Bilim ve Toplum
15.00 Ege Gündemi
16:30 Büyük Saat
17.00 Felsefe ve İnsan
17:45 İyilik Güzellik
18.30 Ana Haber
19.30 Gündem Ekonomi
20.30 Görüş Alanı
22:30 Gece Bülteni
23.00 Pazar Sineması
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