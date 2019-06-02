Ulusal Kanal 03-09 Haziran 2019 yayın akışı

3 HAZİRAN PAZARTESİ

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Mavi Vatan

12:00 Bunu Bilmek Lazım

12.30 Gün Ortası

15:00 Sendikacılık Okulu

15:15 Büyük Saat

16.00 Nasıl Yani

17:30 Bilim ve Toplum

18.30 Ana Haber

19.30 Ramazan Sohbetleri

20.00 Çıkış Yolu





4 HAZİRAN SALI

08.45 Bayram Özel

10.00 Bayram Sohbetleri

12:00 İşte Türkçemiz

12.30 Gün Ortası

14.00 Yörük Düğünü

16.00 Nasıl Yani-Sağlık

17:30: İşinde Gücünde

18.30 Ana Haber

19.30 Ramazan Sohbetleri







5 HAZİRAN ÇARŞAMBA

10.00 Bayram Özel

12:00 Bunu Bilmek Lazım

12.30 Gün Ortası

14.00 Bayram Sohbetleri

15:00 Sanat Hayatı

16.00 Bayram Sohbetleri

17:30 Mavi Yeşil Akdeniz

18.30 Ana Haber

19.30 Ramazan Sohbetleri

20.00 Halkın Ekonomisi

21.30 Başkent Kulisi

23.00 Gece Görüşü



6 HAZİRAN PERŞEMBE

08.45 Mavi Yeşil Akdeniz

10.00 Yurttan Sesler Korosu

12.30 Gün Ortası

14.00 Bayram Sohbetleri

15:00 Ege Gündemi

16.00 Dede Korkut-Söyleşi

17.30 Söz ve Işık

18.30 Ana Haber

19.30 Ramazan Sohbetleri

20.00 Yeni Dünya

21.00 Emek Dünyası

23.00 Gece Görüşü





7 HAZİRAN CUMA

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12.30 Gün Ortası

16.00 Nasıl Yani-Sağlık

17.30 Halkın Ekonomisi

18.30 Ana Haber

20:00 Ulusal Gönüllüleri

21.00 Haber Merkezi

23.00 Gece Görüşü





8 HAZİRAN CUMARTESİ

09.00 Hafta Sonu

11.00 Büyüteç

13.00 Haberler

14:00 Genç Kılavuz

15.00 Mavi Yeşil Akdeniz

17.00 Kent ve Yaşam

18:00 Dünya Raporu

18.30 Ana Haber

19:30 Hatırla

20.30 Gündem Özel

21.30 Tarihten Gelen

22:30 Gece Bülteni

23.00 Dede Korkut-Söyleşi





9 HAZİRAN PAZAR

09.00 Hafta Sonu

10:00 Yeni Ufuklar

11.00 Televizyon Gazetesi Pazar Baskısı

13.00 Haberler

14.00 Bilim ve Toplum

15.00 Ege Gündemi

16:30 Büyük Saat

17.00 Felsefe ve İnsan

17:45 İyilik Güzellik

18.30 Ana Haber

19.30 Gündem Ekonomi

20.30 Görüş Alanı

22:30 Gece Bülteni

23.00 Pazar Sineması

