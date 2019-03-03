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Ulusal Kanal 04-10 Mart 2019 yayın akışı

Ulusal Kanal 04-10 Mart 2019 yayın akışı planı

Ulusal Kanal 04-10 Mart 2019 yayın akışı

4 MART PAZARTESİ
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12.30 Gün Ortası
15:00 İyilik Güzellik
16.00 Nasıl Yani
17:30 Gündem Ekonomi
18.30 Ana Haber
20.00 Çıkış Yolu
22:30 Futbol Tutkusu

5 MART SALI
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12.30 Gün Ortası
15:00 Bilim ve Toplum
16.00 Nasıl Yani
18.30 Ana Haber
20:00 Fikir Meydanı
23.00 Gece Görüşü


6 MART ÇARŞAMBA
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12.30 Gün Ortası
15:00 Sanat Hayatı
16.00 Nasıl Yani
17:30 Kent ve Yaşam
18.30 Ana Haber
20.00 Halkın Ekonomisi
21.30 Başkent Kulisi
23.00 Gece Görüşü

7 MART PERŞEMBE
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12.30 Gün Ortası
15:00 Ege Gündemi
16.00 Nasıl Yani
17.30 Söz ve Işık
18.30 Ana Haber
21.00 Emek Dünyası
23.00 Gece Görüşü



8 MART CUMA
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12.30 Gün Ortası
16.00 Nasıl Yani-Sağlık
18.30 Ana Haber
20:00 Ulusal Gönüllüleri
21:00 Ulusal Özel
23.00 Gece Görüşü



9 MART CUMARTESİ
09.00 Hafta Sonu
11.00 Büyüteç
13.00 Haberler
14:00 Genç Kılavuz
15.00 Mavi Yeşil Akdeniz
16.15 Köyden Köye
17.00 Kent ve Yaşam
18:00 Dünya Raporu
18.30 Ana Haber
19:30 Hatırla
21:00 Bizim Kent
22:30 Gece Bülteni


10 MART PAZAR
09.00 Hafta Sonu
10:00 Yeni Ufuklar
11.00 Alternatif
13.00 Haberler
14.00 Bilim ve Toplum
15.00 Ege Gündemi
16:30 Büyük Saat
17.00 Felsefe ve İnsan
17:45 İyilik Güzellik
18.30 Ana Haber
19.30 Gündem Ekonomi
20.30 Görüş Alanı
22:30 Gece Bülteni
23.00 Pazar Sineması

Etiketler; #ulusal kanal #Yayın Akışı
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