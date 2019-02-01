Ulusal Kanal 04-10 Şubat 2019 yayın akışı planı

4 ŞUBAT PAZARTESİ

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12.30 Gün Ortası

15:00 İyilik Güzellik

16.00 Nasıl Yani

17:30 Gündem Ekonomi

18.30 Ana Haber

20.00 Çıkış Yolu

22:30 Futbol Tutkusu





5 ŞUBAT SALI

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12.30 Gün Ortası

15:00 Bilim ve Toplum

16.00 Nasıl Yani

17.30 Mavi Yeşil Akdeniz

18.30 Ana Haber

20.00 Bizim Kent

21:00 Fikir Meydanı

23.00 Gece Görüşü





6 ŞUBAT ÇARŞAMBA

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12.30 Gün Ortası

15:00 Sanat Hayatı

16.00 Nasıl Yani

17:30 Kent ve Yaşam

18.30 Ana Haber

20.00 Halkın Ekonomisi

21.00 Başkent Kulisi

23.00 Gece Görüşü



7 ŞUBAT PERŞEMBE

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12.30 Gün Ortası

15:00 Ege Gündemi

16.00 Nasıl Yani

17.30 Söz ve Işık

18.30 Ana Haber

21.00 Emek Dünyası

23.00 Gece Görüşü







8 ŞUBAT CUMA

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12.30 Gün Ortası

15:00 Bilim ve Toplum

16.00 Nasıl Yani-Sağlık

17:30 Gözden Kaçanlar

18.30 Ana Haber

20:00 Ulusal Gönüllüleri

20.30 Derin Mevzu

23.00 Gece Görüşü









9 ŞUBAT CUMARTESİ

09.00 Hafta Sonu

11.00 Büyüteç

13.00 Haberler

14:00 Genç Kılavuz

15.00 Gide Gide Karadeniz

16.15 Köyden Köye

17.00 Kent ve Yaşam

18.30 Ana Haber

19:30 Hatırla

21:00 Ulusal Özel

22:30 Gece Bülteni





10 ŞUBAT PAZAR

09.00 Hafta Sonu

10:00 Yeni Ufuklar

11.00 Alternatif

13.00 Haberler

14.00 Bilim ve Toplum

15.00 Ege Gündemi

16:30 Büyük Saat

17.00 Felsefe ve İnsan

17:45 İyilik Güzellik

18.30 Ana Haber

19.30 Gündem Ekonomi

20.30 Görüş Alanı

22:30 Gece Bülteni

23.00 Pazar Sineması











