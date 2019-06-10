Ulusal Kanal 10-16 Haziran 2019 yayın akışı

10 HAZİRAN PAZARTESİ

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12:00 Bunu Bilmek Lazım

12.30 Gün Ortası

15:00 Sendikacılık Okulu

15:15 Büyük Saat

16.00 Nasıl Yani

17:30 Bilim ve Toplum

18.30 Ana Haber

20.00 Çıkış Yolu

23.00 Gece Görüşü



11 HAZİRAN SALI

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12:00 İşte Türkçemiz

12.30 Gün Ortası

15.00 Tarihten Gelen

16.00 Nasıl Yani-Sağlık

17.30 İşinde Gücünde

18.30 Ana Haber

20.00 Fikir Meydanı

23.00 Gece Görüşü







12 HAZİRAN ÇARŞAMBA

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12:00 Bunu Bilmek Lazım

12.30 Gün Ortası

15:00 Sanat Hayatı

16.00 Nasıl Yani

17:30 Kent ve Yaşam

18.30 Ana Haber

20.00 Halkın Ekonomisi

21.30 Başkent Kulisi

23.00 Gece Görüşü



13 HAZİRAN PERŞEMBE

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12.30 Gün Ortası

14.00 Bayram Sohbetleri

15:00 Ege Gündemi

16.00 Nasıl Yani

17.30 Söz ve Işık

18.30 Ana Haber

20.00 Yeni Dünya

21.00 İşin Aslı

23.00 Gece Görüşü







14 HAZİRAN CUMA

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12.30 Gün Ortası

16.00 Nasıl Yani-Sağlık

17.30 Halkın Ekonomisi

18.30 Ana Haber

20:00 Ulusal Gönüllüleri

20.30 Haber Merkezi

23.00 Gece Görüşü





15 HAZİRAN CUMARTESİ

09.00 Hafta Sonu

11.00 Büyüteç

13.00 Haberler

14:00 Genç Kılavuz

15.00 Mavi Yeşil Akdeniz

17.00 Kent ve Yaşam

18:00 Dünya Raporu

18.30 Ana Haber

19:30 Hatırla

20.30 Gündem Özel

21.30 Tarihten Gelen

22:30 Gece Bülteni





16 HAZİRAN PAZAR

09.00 Hafta Sonu

10:00 Yeni Ufuklar

11.00 Pazar Baskısı

13.00 Haberler

14.00 Bilim ve Toplum

15.00 Ege Gündemi

16:30 Büyük Saat

17.00 Felsefe ve İnsan

17:45 İyilik Güzellik

18.30 Ana Haber

19.30 Gündem Ekonomi

20.30 Görüş Alanı

22:30 Gece Bülteni

23.00 Pazar Sineması