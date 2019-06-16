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Ulusal Kanal 17-23 Haziran yayın akışı

Ulusal Kanal 17-23 Haziran 2019 yayın akışı

Ulusal Kanal 17-23 Haziran yayın akışı
17 HAZİRAN PAZARTESİ
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12:00 Bunu Bilmek Lazım
12.30 Gün Ortası
15:00 Sendikacılık Okulu
15:30 Büyük Saat
16.00 Nasıl Yani
17:30 Tarihten Gelen
18.30 Ana Haber
20.00 Çıkış Yolu
23.00 Gece Görüşü


18 HAZİRAN SALI
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12:00 İşte Türkçemiz
12.30 Gün Ortası
15:00 Bilim ve Toplum
16.00 Nasıl Yani
17:30: İşinde Gücünde
18.30 Ana Haber
20:00 Fikir Meydanı
23.00 Gece Görüşü

19 HAZİRAN ÇARŞAMBA
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12:00 Bunu Bilmek Lazım
12.30 Gün Ortası
15:00 Sanat Hayatı
16.00 Nasıl Yani
17:30 Kent ve Yaşam
18.30 Ana Haber
20.00 Halkın Ekonomisi
21.30 Başkent Kulisi
23.00 Gece Görüşü

20 HAZİRAN PERŞEMBE
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12.30 Gün Ortası
15:00 Ege Gündemi
16.00 Nasıl Yani
17.30 Gündem Ekonomi
18.30 Ana Haber
20.00 Yeni Dünya
21.00 Haber Merkezi
23.00 Gece Görüşü

21 HAZİRAN CUMA
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12.30 Gün Ortası
16.00 Nasıl Yani-Sağlık
17.30 Halkın Ekonomisi
18.30 Ana Haber
20:00 Ulusal Gönüllüleri
20:30 Derin Mevzu
23.00 Gece Görüşü

22 HAZİRAN CUMARTESİ
09.00 Hafta Sonu
11.00 Büyüteç
13.00 Haberler
14:00 Genç Kılavuz
15.00 Mavi Yeşil Akdeniz
17.00 Kent ve Yaşam
18:00 Dünya Raporu
18.30 Ana Haber
19:30 Hatırla
20.30 Gündem Özel
21.30 Tarihten Gelen
22:30 Gece Bülteni


23 HAZİRAN PAZAR
09.00 Hafta Sonu
10:00 Yeni Ufuklar
11.00 Televizyon Gazetesi Pazar Baskısı
13.00 Haberler
14.00 Bilim ve Toplum
15.00 Ege Gündemi
16:30 Büyük Saat
17.00 Felsefe ve İnsan
17:45 İyilik Güzellik
18.30 Ana Haber
19.30 Gündem Ekonomi
20.30 Görüş Alanı
22:30 Gece Bülteni
23.00 Pazar Sineması

 
Etiketler; #ulusal kanal
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