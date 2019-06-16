Ulusal Kanal 17-23 Haziran 2019 yayın akışı

17 HAZİRAN PAZARTESİ

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12:00 Bunu Bilmek Lazım

12.30 Gün Ortası

15:00 Sendikacılık Okulu

15:30 Büyük Saat

16.00 Nasıl Yani

17:30 Tarihten Gelen

18.30 Ana Haber

20.00 Çıkış Yolu

23.00 Gece Görüşü





18 HAZİRAN SALI

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12:00 İşte Türkçemiz

12.30 Gün Ortası

15:00 Bilim ve Toplum

16.00 Nasıl Yani

17:30: İşinde Gücünde

18.30 Ana Haber

20:00 Fikir Meydanı

23.00 Gece Görüşü



19 HAZİRAN ÇARŞAMBA

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12:00 Bunu Bilmek Lazım

12.30 Gün Ortası

15:00 Sanat Hayatı

16.00 Nasıl Yani

17:30 Kent ve Yaşam

18.30 Ana Haber

20.00 Halkın Ekonomisi

21.30 Başkent Kulisi

23.00 Gece Görüşü



20 HAZİRAN PERŞEMBE

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12.30 Gün Ortası

15:00 Ege Gündemi

16.00 Nasıl Yani

17.30 Gündem Ekonomi

18.30 Ana Haber

20.00 Yeni Dünya

21.00 Haber Merkezi

23.00 Gece Görüşü



21 HAZİRAN CUMA

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12.30 Gün Ortası

16.00 Nasıl Yani-Sağlık

17.30 Halkın Ekonomisi

18.30 Ana Haber

20:00 Ulusal Gönüllüleri

20:30 Derin Mevzu

23.00 Gece Görüşü



22 HAZİRAN CUMARTESİ

09.00 Hafta Sonu

11.00 Büyüteç

13.00 Haberler

14:00 Genç Kılavuz

15.00 Mavi Yeşil Akdeniz

17.00 Kent ve Yaşam

18:00 Dünya Raporu

18.30 Ana Haber

19:30 Hatırla

20.30 Gündem Özel

21.30 Tarihten Gelen

22:30 Gece Bülteni





23 HAZİRAN PAZAR

09.00 Hafta Sonu

10:00 Yeni Ufuklar

11.00 Televizyon Gazetesi Pazar Baskısı

13.00 Haberler

14.00 Bilim ve Toplum

15.00 Ege Gündemi

16:30 Büyük Saat

17.00 Felsefe ve İnsan

17:45 İyilik Güzellik

18.30 Ana Haber

19.30 Gündem Ekonomi

20.30 Görüş Alanı

22:30 Gece Bülteni

23.00 Pazar Sineması



