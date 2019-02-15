Ulusal Kanal 18-24 Şubat 2019 yayın akışı

18 ŞUBAT PAZARTESİ

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12.30 Gün Ortası

15:00 İyilik Güzellik

16.00 Nasıl Yani

17:30 Gündem Ekonomi

18.30 Ana Haber

20.00 Çıkış Yolu

22:30 Futbol Tutkusu





19 ŞUBAT SALI

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12.30 Gün Ortası

15:00 Bilim ve Toplum

16.00 Nasıl Yani

17.30 Gide Gide Karadeniz

18.30 Ana Haber

20:00 Seçim Meydanı

23.00 Gece Görüşü





20 ŞUBAT ÇARŞAMBA

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12.30 Gün Ortası

15:00 Sanat Hayatı

16.00 Nasıl Yani

17:30 Kent ve Yaşam

18.30 Ana Haber

20.00 Halkın Ekonomisi

21.00 Başkent Kulisi

23.00 Gece Görüşü



21 ŞUBAT PERŞEMBE

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12.30 Gün Ortası

15:00 Ege Gündemi

16.00 Nasıl Yani

17.30 Söz ve Işık

18.30 Ana Haber

21.00 Haber Merkezi

23.00 Gece Görüşü







22 ŞUBAT CUMA

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12.30 Gün Ortası

16.00 Nasıl Yani-Sağlık

17:30 Gözden Kaçanlar

18.30 Ana Haber

20:00 Ulusal Gönüllüleri

20.30 Derin Mevzu

23.00 Gece Görüşü





23 ŞUBAT CUMARTESİ

09.00 Hafta Sonu

11.00 Büyüteç

13.00 Haberler

14:00 Genç Kılavuz

15.00 Mavi Yeşil Akdeniz

16.15 Köyden Köye

17.00 Kent ve Yaşam

18:00 Dünya Raporu

18.30 Ana Haber

19:30 Hatırla

21:00 Bizim Kent

22:30 Gece Bülteni





24 ŞUBAT PAZAR

09.00 Hafta Sonu

10:00 Yeni Ufuklar

11.00 Alternatif

13.00 Haberler

14.00 Bilim ve Toplum

15.00 Ege Gündemi

16:30 Büyük Saat

17.00 Felsefe ve İnsan

17:45 İyilik Güzellik

18.30 Ana Haber

19.30 Gündem Ekonomi

20.30 Görüş Alanı

22:30 Gece Bülteni

23.00 Pazar Sineması





