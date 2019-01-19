21 OCAK PAZARTESİ

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12.30 Gün Ortası

15:00 İyilik Güzellik

16.00 Nasıl Yani

17:30 Gündem Ekonomi

18.30 Ana Haber

20.00 Çıkış Yolu

22:30 Futbol Tutkusu





22 OCAK SALI

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12.30 Gün Ortası

15:00 Mavi Yeşil Akdeniz

16.00 Nasıl Yani

17.30 Atatürk Sempozyumu

18.30 Ana Haber

20.00 Fikir Meydanı

23.00 Gece Görüşü





23 OCAK ÇARŞAMBA

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12.30 Gün Ortası

15:00 Sanat Hayatı

16.00 Nasıl Yani

17:30 Kent ve Yaşam

18.30 Ana Haber

20.00 Halkın Ekonomisi

21.00 Başkent Kulisi

23.00 Gece Görüşü



24 OCAK PERŞEMBE

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12.30 Gün Ortası

15:00 Ege Gündemi

16.00 Nasıl Yani

17.30 Söz ve Işık

18.30 Ana Haber

21.00 Haber Merkezi

23.00 Gece Görüşü







25 OCAK CUMA

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12.30 Gün Ortası

15:00 Bilim ve Toplum

16.00 Nasıl Yani-Sağlık

17:30 Gözden Kaçanlar

18.30 Ana Haber

20:00 Ulusal Gönüllüleri

20.30 Derin Mevzu

23.00 Gece Görüşü



26 OCAK CUMARTESİ

09.00 Hafta Sonu

11.00 Büyüteç

13.00 Haberler

14:00 Genç Kılavuz

15.00 Gide Gide Karadeniz

16.15 Köyden Köye

17.00 Kent ve Yaşam

18.30 Ana Haber

19:30 Ulusal Özel

21:00 Mavi Vatan Akdeniz

22:30 Gece Bülteni





27 OCAK PAZAR

09.00 Hafta Sonu

10:00 Yeni Ufuklar

11.00 Alternatif

13.00 Haberler

14.00 Bilim ve Toplum

15.00 Ege Gündemi

16:30 Büyük Saat

17.00 Felsefe ve İnsan

17:45 İyilik Güzellik

18.30 Ana Haber

19.30 Gündem Ekonomi

20.30 Görüş Alanı

22:30 Gece Bülteni

23.00 Pazar Sineması

