21 OCAK PAZARTESİ
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12.30 Gün Ortası
15:00 İyilik Güzellik
16.00 Nasıl Yani
17:30 Gündem Ekonomi
18.30 Ana Haber
20.00 Çıkış Yolu
22:30 Futbol Tutkusu
22 OCAK SALI
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12.30 Gün Ortası
15:00 Mavi Yeşil Akdeniz
16.00 Nasıl Yani
17.30 Atatürk Sempozyumu
18.30 Ana Haber
20.00 Fikir Meydanı
23.00 Gece Görüşü
23 OCAK ÇARŞAMBA
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12.30 Gün Ortası
15:00 Sanat Hayatı
16.00 Nasıl Yani
17:30 Kent ve Yaşam
18.30 Ana Haber
20.00 Halkın Ekonomisi
21.00 Başkent Kulisi
23.00 Gece Görüşü
24 OCAK PERŞEMBE
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12.30 Gün Ortası
15:00 Ege Gündemi
16.00 Nasıl Yani
17.30 Söz ve Işık
18.30 Ana Haber
21.00 Haber Merkezi
23.00 Gece Görüşü
25 OCAK CUMA
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12.30 Gün Ortası
15:00 Bilim ve Toplum
16.00 Nasıl Yani-Sağlık
17:30 Gözden Kaçanlar
18.30 Ana Haber
20:00 Ulusal Gönüllüleri
20.30 Derin Mevzu
23.00 Gece Görüşü
26 OCAK CUMARTESİ
09.00 Hafta Sonu
11.00 Büyüteç
13.00 Haberler
14:00 Genç Kılavuz
15.00 Gide Gide Karadeniz
16.15 Köyden Köye
17.00 Kent ve Yaşam
18.30 Ana Haber
19:30 Ulusal Özel
21:00 Mavi Vatan Akdeniz
22:30 Gece Bülteni
27 OCAK PAZAR
09.00 Hafta Sonu
10:00 Yeni Ufuklar
11.00 Alternatif
13.00 Haberler
14.00 Bilim ve Toplum
15.00 Ege Gündemi
16:30 Büyük Saat
17.00 Felsefe ve İnsan
17:45 İyilik Güzellik
18.30 Ana Haber
19.30 Gündem Ekonomi
20.30 Görüş Alanı
22:30 Gece Bülteni
23.00 Pazar Sineması
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