Ulusal Kanal 27 Mayıs- 02 Haziran 2019 yayın akışı

27 MAYIS PAZARTESİ

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12:00 Bunu Bilmek Lazım

12.30 Gün Ortası

15:00 Sendikacılık Okulu

15:30 Büyük Saat

16.00 Nasıl Yani

17:30 Bilim ve Toplum

18.30 Ana Haber

19.30 Ramazan Sohbetleri

20.00 Çıkış Yolu

22.30 Futbol Tutkusu





28 MAYIS SALI

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12:00 İşte Türkçemiz

12.30 Gün Ortası

15:00 Genç Kılavuz

16.00 Nasıl Yani

17:30: İşinde Gücünde

18.30 Ana Haber

19.30 Ramazan Sohbetleri

20:00 Fikir Meydanı

23.00 Gece Görüşü





29 MAYIS ÇARŞAMBA

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12:00 Bunu Bilmek Lazım

12.30 Gün Ortası

15:00 Sanat Hayatı

16.00 Nasıl Yani

17:30 Mavi Yeşil Akdeniz

18.30 Ana Haber

19.30 Ramazan Sohbetleri

20.00 Halkın Ekonomisi

21.30 Başkent Kulisi

23.00 Gece Görüşü



30 MAYIS PERŞEMBE

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12.30 Gün Ortası

15:00 Ege Gündemi

16.00 Nasıl Yani

17.30 Söz ve Işık

18.30 Ana Haber

19.30 Ramazan Sohbetleri

20.00 Haber Merkezi

21.00 Mavi Vatan

23.00 Gece Görüşü







31 MAYIS CUMA

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12.30 Gün Ortası

16.00 Nasıl Yani-Sağlık

18.30 Ana Haber

19.30 Ramazan Sohbetleri

20:00 Haber Artı

20:30 Ulusal Özel

23.00 Gece Görüşü





1 HAZİRAN CUMARTESİ

09.00 Hafta Sonu

11.00 Büyüteç

13.00 Haberler

14:00 Genç Kılavuz

15.00 Mavi Yeşil Akdeniz

17.00 Kent ve Yaşam

18:00 Dünya Raporu

18.30 Ana Haber

19:30 Hatırla

20.15 Ramazan Sohbetleri

20.30 Gündem Özel

21.30 Tarihten Gelen

22:30 Gece Bülteni





2 HAZİRAN PAZAR

09.00 Hafta Sonu

10:00 Yeni Ufuklar

11.00 Televizyon Gazetesi Pazar Baskısı

13.00 Haberler

14.00 Bilim ve Toplum

15.00 Ege Gündemi

16:30 Büyük Saat

17.00 Felsefe ve İnsan

17:45 İyilik Güzellik

18.30 Ana Haber

19.30 Gündem Ekonomi

20.15 Ramazan Sohbetleri

20.30 Görüş Alanı

22:30 Gece Bülteni

23.00 Pazar Sineması

