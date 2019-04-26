29 NİSAN PAZARTESİ
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12:00 Bunu Bilmek Lazım
12.30 Gün Ortası
15:00 Dünya Raporu
15:30 Büyük Saat
16.00 Nasıl Yani
17:30 Bilim ve Toplum
18.30 Ana Haber
20.00 Çıkış Yolu
22.30 Futbol Tutkusu
30 NİSAN SALI
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12:00 İşte Türkçemiz
12.30 Gün Ortası
15:00 Hatırla
16.00 Nasıl Yani
17:30: İşinde Gücünde
18.30 Ana Haber
20:00 Fikir Meydanı
23.00 Gece Görüşü
1 MAYIS ÇARŞAMBA
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12:00 Bunu Bilmek Lazım
12.30 Gün Ortası
15:00 Sanat Hayatı
16.00 Nasıl Yani
17:30 Kent ve Yaşam
18.30 Ana Haber
20.00 Halkın Ekonomisi
21.30 Başkent Kulisi
23.00 Gece Görüşü
2 MAYIS PERŞEMBE
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12.30 Gün Ortası
15:00 Ege Gündemi
16.00 Nasıl Yani
17.30 Söz ve Işık
18.30 Ana Haber
20.00 Ulusal Özel
21.00 Emek Dünyası
23.00 Gece Görüşü
3 MAYIS CUMA
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12.30 Gün Ortası
16.00 Nasıl Yani-Sağlık
18.30 Ana Haber
20:00 Ulusal Gönüllüleri
20:30 Derin Mevzu
23.00 Gece Görüşü
4 MAYIS CUMARTESİ
09.00 Hafta Sonu
11.00 Büyüteç
13.00 Haberler
14:00 Genç Kılavuz
15.00 Mavi Yeşil Akdeniz
17.00 Kent ve Yaşam
18:00 Dünya Raporu
18.30 Ana Haber
19:30 Hatırla
20.30 Gündem Özel
22:30 Gece Bülteni
5 MAYIS PAZAR
09.00 Hafta Sonu
10:00 Yeni Ufuklar
11.00 Televizyon Gazetesi Pazar Baskısı
13.00 Haberler
14.00 Bilim ve Toplum
15.00 Ege Gündemi
16:30 Büyük Saat
17.00 Felsefe ve İnsan
17:45 İyilik Güzellik
18.30 Ana Haber
19.30 Gündem Ekonomi
20.30 Görüş Alanı
22:30 Gece Bülteni
23.00 Pazar Sineması
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