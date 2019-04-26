Ulusal Kanal 29 Nisan-05 Mayıs 2019 yayın akışı

07.30 Günaydın Türkiye10.00 Televizyon Gazetesi12:00 Bunu Bilmek Lazım12.30 Gün Ortası15:00 Dünya Raporu15:30 Büyük Saat16.00 Nasıl Yani17:30 Bilim ve Toplum18.30 Ana Haber20.00 Çıkış Yolu22.30 Futbol Tutkusu07.30 Günaydın Türkiye10.00 Televizyon Gazetesi12:00 İşte Türkçemiz12.30 Gün Ortası15:00 Hatırla16.00 Nasıl Yani17:30: İşinde Gücünde18.30 Ana Haber20:00 Fikir Meydanı23.00 Gece Görüşü07.30 Günaydın Türkiye10.00 Televizyon Gazetesi12:00 Bunu Bilmek Lazım12.30 Gün Ortası15:00 Sanat Hayatı16.00 Nasıl Yani17:30 Kent ve Yaşam18.30 Ana Haber20.00 Halkın Ekonomisi21.30 Başkent Kulisi23.00 Gece Görüşü07.30 Günaydın Türkiye10.00 Televizyon Gazetesi12.30 Gün Ortası15:00 Ege Gündemi16.00 Nasıl Yani17.30 Söz ve Işık18.30 Ana Haber20.00 Ulusal Özel21.00 Emek Dünyası23.00 Gece Görüşü07.30 Günaydın Türkiye10.00 Televizyon Gazetesi12.30 Gün Ortası16.00 Nasıl Yani-Sağlık18.30 Ana Haber20:00 Ulusal Gönüllüleri20:30 Derin Mevzu23.00 Gece Görüşü09.00 Hafta Sonu11.00 Büyüteç13.00 Haberler14:00 Genç Kılavuz15.00 Mavi Yeşil Akdeniz17.00 Kent ve Yaşam18:00 Dünya Raporu18.30 Ana Haber19:30 Hatırla20.30 Gündem Özel22:30 Gece Bülteni09.00 Hafta Sonu10:00 Yeni Ufuklar11.00 Televizyon Gazetesi Pazar Baskısı13.00 Haberler14.00 Bilim ve Toplum15.00 Ege Gündemi16:30 Büyük Saat17.00 Felsefe ve İnsan17:45 İyilik Güzellik18.30 Ana Haber19.30 Gündem Ekonomi20.30 Görüş Alanı22:30 Gece Bülteni23.00 Pazar Sineması