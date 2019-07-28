Ulusal Kanal 29 Temmuz- 04 Ağustos yayın akışı

Ulusal Kanal 29 Temmuz- 04 Ağustos 2019 yayın akışı

29 TEMMUZ PAZARTESİ



08.00 Günaydın Türkiye

11:00 Oktay Sinanoğlu'nun Kum Saati

12:00 Bunu Bilmek Lazım

12.30 Gün Ortası

15:00 Sendikacılık Okulu

15:30 Büyük Saat

16.00 Nasıl Yani

18.00 Tarihten Gelen

19:00 Ana Haber

20.00 Çıkış Yolu

23.00 Gece Görüşü





30 TEMMUZ SALI



08.00 Günaydın Türkiye

11:00 Oktay Sinanoğlu'nun Kum Saati

12:00 İşte Türkçemiz

12.30 Gün Ortası

15:00 Bilim ve Toplum

16.00 Nasıl Yani

17:30: İşinde Gücünde

19:00 Ana Haber

20:00 Ulusal Özel

23.00 Gece Görüşü



31 TEMMUZ ÇARŞAMBA



08.00 Günaydın Türkiye

11:00 Oktay Sinanoğlu'nun Kum Saati

12:00 Bunu Bilmek Lazım

12.30 Gün Ortası

15:00 Sanat Hayatı

16.00 Nasıl Yani

18.00 Kent ve Yaşam

18.30 Anadolu Yolu

19.00 Ana Haber

20.00 Halkın Ekonomisi

21.30 Başkent Kulisi

23.00 Gece Görüşü





1 AĞUSTOS PERŞEMBE



08.00 Günaydın Türkiye

11:00 Oktay Sinanoğlu'nun Kum Saati

12.30 Gün Ortası

15:00 Ege Gündemi

16.00 Nasıl Yani

18.00 Mavi Yeşil Akdeniz

19.00 Ana Haber

20.00 Yeni Dünya

21.00 Haber Merkezi

23.00 Gece Görüşü





2 AĞUSTOS CUMA



08.00 Günaydın Türkiye

11:00 Oktay Sinanoğlu'nun Kum Saati

12.30 Gün Ortası

15.00 Yeni Dünya

16.00 Nasıl Yani-Sağlık

18.00 Halkın Ekonomisi

19.00 Ana Haber

20:00 Haber Artı

20:30 Derin Mevzu

23.00 Gece Görüşü





3 AĞUSTOS CUMARTESİ



09.00 Hafta Sonu

11.00 Ulusal Özel

13.00 Haberler

14:00 Genç Kılavuz

15.00 Gide Gide Karadeniz

16.00 Haber 16.00

17.00 Kent ve Yaşam

18:00 Dünya Raporu

19.00 Ana Haber

20.00 Hatırla

21.00 Gündem Özel

22.00 Tarihten Gelen

23.00 Gece Bülteni

23.30 Aşkın Dili Müzik





4 AĞUSTOS PAZAR

09.00 Hafta Sonu

10:00 Yeni Ufuklar

11.00 Ulusal Özel

13.00 Haberler

14.00 Bilim ve Toplum

15.00 Ege Gündemi

16:30 Büyük Saat

17.00 Felsefe ve İnsan

17:45 İyilik Güzellik

19.00 Ana Haber

20.00 Gündem Ekonomi

21.00 Görüş Alanı

23.00 Gece Bülteni

23.30 Pazar Sineması