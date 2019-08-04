Ulusal Kanal 5-11 Ağustos yayın akışı

Ulusal Kanal 5-11 Ağustos 2019 yayın akışı

5 AĞUSTOS PAZARTESİ

08.00 Günaydın Türkiye

11:00 Oktay Sinanoğlu'nun Kum Saati

12:00 Bunu Bilmek Lazım

12.30 Gün Ortası

15:00 Sendikacılık Okulu

15:30 Büyük Saat

16.00 Nasıl Yani

18.00 Otizmde Farkındalık

19:00 Ana Haber

20.00 Çıkış Yolu

23.00 Gece Görüşü



6 AĞUSTOS SALI

08.00 Günaydın Türkiye

11:00 Oktay Sinanoğlu'nun Kum Saati

12:00 İşte Türkçemiz

12.30 Gün Ortası

15:00 Bilim ve Toplum

16.00 Nasıl Yani

17:30: İşinde Gücünde

19:00 Ana Haber

20:00 Fikir Meydanı

23.00 Gece Görüşü



7 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

08.00 Günaydın Türkiye

11:00 Oktay Sinanoğlu'nun Kum Saati

12:00 Bunu Bilmek Lazım

12.30 Gün Ortası

15:00 Sanat Hayatı

16.00 Nasıl Yani

18.30 Anadolu Yolu

19.00 Ana Haber

20.00 Halkın Ekonomisi

21.30 Başkent Kulisi

23.00 Gece Görüşü



8 AĞUSTOS PERŞEMBE

08.00 Günaydın Türkiye

11:00 Oktay Sinanoğlu'nun Kum Saati

12.30 Gün Ortası

15:00 Ege Gündemi

16.00 Nasıl Yani

19.00 Ana Haber

20.00 Yeni Dünya

21.00 Haber Merkezi

23.00 Gece Görüşü



9 AĞUSTOS CUMA

08.00 Günaydın Türkiye

11:00 Oktay Sinanoğlu'nun Kum Saati

12.30 Gün Ortası

15.00 Yeni Dünya

16.00 Nasıl Yani

18.00 Halkın Ekonomisi

19.00 Ana Haber

20:00 Haber Artı

20:30 Derin Mevzu

23.00 Gece Görüşü



10 AĞUSTOS CUMARTESİ

09.00 Hafta Sonu

11.00 Ulusal Özel

13.00 Haberler

14:00 Genç Kılavuz

15.00 Mavi Yeşil Akdeniz

16.00 Haber 16.00

18:00 Dünya Raporu

19.00 Ana Haber

21.00 Gündem Özel

22.00 Tarihten Gelen

23.00 Gece Bülteni

23.30 Aşkın Dili Müzik





11 AĞUSTOS PAZAR

09.00 Hafta Sonu

11.00 Ulusal Özel

13.00 Haberler

14.00 Bilim ve Toplum

15.00 Ege Gündemi

16:30 Büyük Saat

17.00 Felsefe ve İnsan

17:45 İyilik Güzellik

19.00 Ana Haber

20.00 Gündem Ekonomi

21.00 Görüş Alanı

23.00 Gece Bülteni

23.30 Pazar Sineması





