Ulusal Kanal 5-11 Ağustos yayın akışı

5 AĞUSTOS PAZARTESİ
08.00 Günaydın Türkiye
11:00 Oktay Sinanoğlu'nun Kum Saati
12:00 Bunu Bilmek Lazım
12.30 Gün Ortası
15:00 Sendikacılık Okulu
15:30 Büyük Saat
16.00 Nasıl Yani
18.00 Otizmde Farkındalık
19:00 Ana Haber
20.00 Çıkış Yolu
23.00 Gece Görüşü
6 AĞUSTOS SALI
08.00 Günaydın Türkiye
11:00 Oktay Sinanoğlu'nun Kum Saati
12:00 İşte Türkçemiz
12.30 Gün Ortası
15:00 Bilim ve Toplum
16.00 Nasıl Yani
17:30: İşinde Gücünde
19:00 Ana Haber
20:00 Fikir Meydanı
23.00 Gece Görüşü
7 AĞUSTOS ÇARŞAMBA
08.00 Günaydın Türkiye
11:00 Oktay Sinanoğlu'nun Kum Saati
12:00 Bunu Bilmek Lazım
12.30 Gün Ortası
15:00 Sanat Hayatı
16.00 Nasıl Yani
18.30 Anadolu Yolu
19.00 Ana Haber
20.00 Halkın Ekonomisi
21.30 Başkent Kulisi
23.00 Gece Görüşü
8 AĞUSTOS PERŞEMBE
08.00 Günaydın Türkiye
11:00 Oktay Sinanoğlu'nun Kum Saati
12.30 Gün Ortası
15:00 Ege Gündemi
16.00 Nasıl Yani
19.00 Ana Haber
20.00 Yeni Dünya
21.00 Haber Merkezi
23.00 Gece Görüşü
9 AĞUSTOS CUMA
08.00 Günaydın Türkiye
11:00 Oktay Sinanoğlu'nun Kum Saati
12.30 Gün Ortası
15.00 Yeni Dünya
16.00 Nasıl Yani
18.00 Halkın Ekonomisi
19.00 Ana Haber
20:00 Haber Artı
20:30 Derin Mevzu
23.00 Gece Görüşü
10 AĞUSTOS CUMARTESİ
09.00 Hafta Sonu
11.00 Ulusal Özel
13.00 Haberler
14:00 Genç Kılavuz
15.00 Mavi Yeşil Akdeniz
16.00 Haber 16.00
18:00 Dünya Raporu
19.00 Ana Haber
21.00 Gündem Özel
22.00 Tarihten Gelen
23.00 Gece Bülteni
23.30 Aşkın Dili Müzik
11 AĞUSTOS PAZAR
09.00 Hafta Sonu
11.00 Ulusal Özel
13.00 Haberler
14.00 Bilim ve Toplum
15.00 Ege Gündemi
16:30 Büyük Saat
17.00 Felsefe ve İnsan
17:45 İyilik Güzellik
19.00 Ana Haber
20.00 Gündem Ekonomi
21.00 Görüş Alanı
23.00 Gece Bülteni
23.30 Pazar Sineması
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