Barzanistancılar ile Rojavacılar Münih'te

Murat İnce

Almanya’da üç gün süren 62. Münih Güvenlik Konferansı Pazar günü sona erdi. Atlantik Cephesinin çok parçalı hale geldiğinin en iyi göstergesi olması bakımından da Münih Güvenlik Konferansı önemliydi. Yeni cepheleşmelerin olasılık olmaktan çıktığı süreç olarak da görülebilir.

Konferans Barzanistan (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi-KDP) ve Rojavaistan (SDG/PYD) temsilcilerinin resmi olarak davet edilmeleri neticesinde onların gösteri alanına dönüştürüldü! Adeta yeni bir kukla oluşumun sahnelendiği görüşmeler ve açıklamalar zinciri ile karşılaşıldı.

Pek çok çevre Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Abdi) ve İlham Ahmed’in hangi pasaportla Münih’e gittiğini merak ediyordu. SDG Komutanı olarak davet edilen Abdi bir soru üzerine, "Buraya gelmemize yardımcı olduğu için Kürdistan Bölgesi Başkanı'na (Neçirvan İdris Barzani) teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu. Zaten davet edenler gereğini yapıyor.

PKK/SDG’nin Türkiye açısından güvenlik sorunu olduğunu tüm dünya biliyor. ABD/AB ve Almanya bunu en iyi bilen devletler. Peki, Türkiye’nin tavrına rağmen SDG’nin resmi olarak davet edilmesi doğru mudur? Ayrıca Irak devleti varken IKBY’nin çağrılması ne demek oluyor? Görüşmelere bakıldığında Neçirvan Barzani bağımsız bir devletin temsilcisi gibi kabul gördü. Barzani ve Abdi pek çok devlet yetkilisiyle de görüşmelerde bulundu. Münih’te yaşananları şimdilik bir kenara not edelim!

MEŞRUİYET ARAYIŞI

Bölücülerin medyası üç gündür Abdi ve Ahmed’in Münih’te Konferansa katılmalarını uluslararası bir başarı olarak sundu. Onlara göre Suriye’de geri dönülmez biçimde Kürtlerin statüsü önemli bir mevzi kazandı. Böylesi söylemler sıklıkla işlendi.

PKK medyasında haber ve yorum programlarının aktörlerinden Erdal Er, Adem Karaçoban, Amed Dicle yayınlarına aldıkları katılımcılarla beraber Rojava’nın statüsünün bir kez daha uluslararası alanda kanıtlandığını dillendirdiler. Ayrıca Rojava’ya destek eylemlerinin sürmesi gerektiğini de eklemeyi unutmadılar. Bu programlarda Türkiye ağır eleştirilere maruz bırakıldı.

Konu üzerine görüşlerini dile getiren Siyaset bilimci Aydın Sezer, Münih Güvenlik Konferansı’nda SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin Şam heyetinde yer almasını uluslararası meşruiyet olarak değerlendirdi. Türkiye'nin Suriye paneline katılmamasını eleştiren Sezer, Ankara’nın Abdi ve İlham Ahmed’le doğrudan temas kurması gerektiğini söyledi. Benzer görüşler geçen günlerde PKK çevrelerinde de dillendirildi. Söylentiye göre Mazlum Abdi Mart ya da Nisan aylarında Ankara’ya giderek görüşmeler yapabilir!

Ayrıca Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, “Biz SDG’ye düşman olarak bakmıyoruz, onlar bizim ortaklarımızdır. Ulusal kimliğin kapsayıcı şemsiyesi altında bizimle çalışabilirler” sözleri SDG’yi daha da cesaretlendirdi. Örgütün sivil bir hüviyete kavuşturulması amaçlanıyor. Sonuç olarak ABD’nin SDG’yi terk etmediği ve meşrulaştırma girişiminde rol aldığı gözüküyor! Bu bağlamda gelgitlerin olmasını yanlışa yormamalı.

OTONOMİ TALEBİ YOK AMA VAR

Suriye’nin parçalı hali hala devam ediyor. Kısa ya da orta vadede 2011 öncesi statüye kavuşması zor görünüyor. Uzun vadede ne olacağını şimdiden kestirmek çok kolay değil! PKK/SDG resmen olmasa da zımnen mevcut durumun yani otonominin devamında ısrar ediyor ve ona göre taktikler üretiyor. Mazlum Abdi’nin: “Adı ne olursa olsun Kürtlerin kendilerini yönettiği bir yapı istiyoruz” demesi boşuna değildir. Habere göre; “Münih’te Neçirvan Barzani ile görüşen SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani’nin ‘otonomi talebi yok’ açıklamasına yanıt verdi. Mazlum Abdi Kürtlerin kendi bölgelerini yönettiği, kimliğin ve kazanımların korunduğu yerel bir Kürt yönetiminde ısrarcı olduklarını vurguladı ve “Ancak biz, yerel bir Kürt yönetimi/hükmü istiyoruz. Adı her ne olursa olsun; önemli olan bunun Kürt olması ve bölgesel yönetim tarzını korumasıdır. Herkesin kendini güvende hissettiği, Kürt özelliklerinin ve kültürünün korunduğu, Kürtlüğe saldırının olmadığı ve Kürtlerin kendi bölgelerini bizzat kendilerinin yönettiği bir yapı istiyoruz” dedi.

Mazlum Abdi, “(Genel görüşmelerimizde) Herkes, Kürtlerin haklarına sahip olması, Kürt bölgelerinin özgünlüğünün dikkate alınması, Kürt bölgelerine saldırılmaması ve Kürtlerin kendi bölgelerini yönetebilmesi konusunda hemfikirdi” sözleriyle başta ABD emperyalizmi olmak üzere emperyalistlerin kendilerini desteklediğini açıkladı.

PKK İLE SDG ARASINDA ÇATLAK

16 Şubat Pazartesi akşama doğru PKK tüm güçlerini Münih’e çağırarak Mazlum Abdi ve İlham Ahmed’in katılacağı etkinlik düzenledi. Medya kanalıyla çağrılar yapıldı. Tüm hazırlıklar tamamlanmıştı. Ancak son dakika gelişmesiyle eylemin iptal edildiği duyuruldu. Bu ani iptalin nedeni PKK medyası tarafından henüz açıklanmadı. Alınan bazı bilgilere göre Kandil ve Abdullah Öcalan, Mazlum Abdi ve İlham Ahmed’in Barzanilerin desteğiyle Münih’e gitmelerinden rahatsız olmuş. PKK önderliğiyle düzenli irtibatın kurulmaması ve ikilinin bireysel çıkışları kabul edilemez görülüyor.

PKK medyasında yer almayan ama Darka Mazi sitesinde geçen bir haber şöyle: “SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi Suriye heyeti ile beraber Münih Güvenlik Konferansına katılmak için Almanya’ya gelmişti. Almanya’da birkaç gün daha kalması beklenen Abdi’nin buradaki Kürtlerle buluşması ve toplantılar yapması bekleniyordu. Abdi toplantının iptal edildiğini açıkladı. Abdi medyaya yaptığı konuşmada “Avrupa’daki değerli halkımız, bugün sizinle bir toplantı yapmamız gerekirdi. Bizde kendimizi hazırlamıştık. Fakat irademiz dışındaki bazı nedenler dolayısıyla yapamadık. Ben bu nedenle özür diliyorum.” dedi.

Darka Mazi’nin Avrupa’da başvurduğu kaynaklar Mazlum Abdi’ye “toplantı yapma” talimatının Kandil ve İmralı’dan gittiğini açıkladı. Avrupa’da PKK’ye yakın kaynaklar feshedilen PKK yönetimindeki Bese Hozat ve Sabri Ok’un Fransa’daki yönetimlerine yazılı bir talimat gönderdiğini açıkladı.

Kaynakların belirttiğine göre ise talimatta ise şu ifadeler yer aldı: “Birçok gücün önderlik yerine başka bir ismi ikame etmek istediği bilinmektedir. Mazlum Abdi’nin şu anda halka toplantı yapması önderliğimiz üzerindeki anti-propagandayı güçlendirecek ve onu önderliğe bir alternatif gibi sunulmasına yol açacaktır. Bu süreçte bazı böyle bir siyasi figür yaratmamaya hem Basın Yayın Komitesinin hem de yönetimimizin dikkat etmesi gerekmektedir. Bu nedenle Mazlum Arkadaşın halka bir araya gelmesi doğru değildir. Ayrıca medya da Münih toplantısını ve Rojava adına katılan arkadaşları fazla öne çıkarmamalıdır. Bu konuda ayrıca Basın Yayın Komitesine de ayrı bir yayın politikası perspektifi gönderilecektir”

Barzanici ENKS’ye bağlı Roj Peşmergelerinin SDG ile beraber Suriye ordusuna tugay düzeyinde entegre olabileceğini belirten Mazlum Abdi’nin bu çıkışı da PKK ile sorunların büyümesine yarayacaktır.

Görüldüğü kadarıyla PKK/KCK liderliği Münih Güvenlik Konferansı’na katılan M. Abdi ve İ. Ahmed’in girişimlerini olumlu karşılamıyor. SDG’nin hem Barzanistan’a ve hem de Şam’a yakın durmasından örgüt rahatsız. Son dönemlerde Mesut Barzani’nin tüm Kürtlerin lideri olarak lanse edilmesi nedeniyle PKK’de tepkiler artıyor.

Mazlum Abdi, İlham Ahmed ikilisini PKK karşısında zor günler bekliyor. ABD’nin Mazlum Abdi’yi davet etmesini de eklersek önümüzdeki günlerin sıcak geçeceğini gösteriyor. Önümüzdeki birkaç ay kritiktir. Sürecin yakından takip edilmesi önemlidir.