Bektaşilere ruhban sınıfı çuvalı hazırlanıyor

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Başkent Tiran’da Bektaşiler için egemen bir İslami mikro devlet kurulacağını açıkladı. Ancak ülkemizde Alevi/Bektaşi kuruluşlarının epey bir kısmında her nedense suskunluk hâkim. Hatta bazıları bekleyelim görelim, olumlu bir girişimde olabilir yönlü açıklamalarda bulundular. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) ise Berlin derin devletinin talimatları doğrultusunda İsrail’in mazlum Filistin halkına karşı uyguladığı soykırıma karşı düzenlenen eylemlerde yer almadı ve sessizliğini bozmadı. Şimdi de bir ABD/AB projesi olan “Bektaşi Vatikanı”na karşı o malum sessizliğini koruyor! Çünkü AABK ve onunla aynı kulvarda koşanlar bu projenin içindedir.



Kamuoyunda “Bektaşi Vatikanı” olarak isimlendiren girişimin bir diğer boyutuna dikkatleri çekmek istiyoruz. Batılı oryantalistler İslam’da bulunmadığı halde ruhban sınıfı oluştuğunu uzun yıllardır yazıyorlar. İslam’da ruhban sınıfı oluşmuştur görüşünü Fransız oryantalistlerinden Olivier Roy kitaplarında ayrıntılı olarak Afganistan, İran ve Türkiye bağlamında işlemiştir. Türkiye’de de Olivier Roy’un görüşlerini baz alarak İslam’da ruhban sınıfı vardır fikrini savunanlar çıktı.



Benzer şekilde ve daha tehlikeli olan “Bektaşi Vatikanı” ile amaçlanan ruhban sınıfını oluşturarak bir taşla beş kuş vurmaktır. Birincisi, Alevi/Bektaşileri iç parçalanmaya yönlendirmek. İkincisi, Alevi ile Bektaşilerin arasını bozarak ayrışmalarının yolunu açmak. Üçüncüsü, ruhban sınıfı yaratarak Bektaşileri Hristiyanlığa yaklaştırmak. Dördüncüsü, Balkan Bektaşileri ile Anadolu Bektaşilerinin arasına kama sokmak. Beşincisi, Bektaşileri Türkiye’ye karşı kullanmanın zeminini yaratmak. Kısacası, kökleri Anadolu’da olan Alevi/Bektaşilerin birliği ve dirliğine zarar verecek bir emperyalist planla karşı karşıyayız.

BEKTAŞİSTAN-ALEVİSTAN HAYALİ

Bektaşileri devşirmek, denetlemek ve kullanmak için üretilen “Bektaşiler için egemen mikro devlet “ projesi laikliği içselleştirmiş Alevi/Bektaşileri yeni ortaçağın karanlığına itiyor. Hoşgörünün, barışın, kardeşliğin, eline-beline-diline sahip olmanın timsali bir Alevi/Bektaşilik bitirilmek isteniyor. Bu iyi değil kötü bir yoldur ve tuzaklarla doludur.



Batılı emperyalistlerin gözüyle İslam’a, Alevi/Bektaşiliğe bakanlar son tahlilde ülkelerine yabancılaşır ve hatta düşman olur. Ali’siz Alevilik, Alevilik dini, Bektaşilik dini, İslam dışı Alevi/Bektaşilik’in yolu Alevistancılığa, Bektaşistancılığa çıkar.



Öngörülen sahte ve zorlama devlet olamayan devlet emperyalizmin böl ve yönet siyasasının aletidir ve Alevi/Bektaşilerin içine monte edilen Truva Atıdır. Emperyalizmin maşası Arnavutluk devletinin eliyle oluşturulacak ruhban sınıfının egemen olmayacağı, kukla olacağı tartışma götürmez.