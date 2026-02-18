Solumsu ezberciler devrimci çözüm üretmez

Murat İnce

Türkiye'de solun en önemli hatalarından biri de ezberlerle yetinmesidir. Olayların seyri sonucunda oluşan tecrübeleri kalıpların arasına sıkıştırarak siyaset üretmeye çalışmaları yanlış üzerine yanlış yapmalarına sebep oluyor. Onlar için “somut durumun somut tahlili” ve “gerçeği olgularda aramak ”gibi tespitler kelimelerden ibarettir ve yazı ile söylemlerde dile getirilip tekrar edilmesi yeterlidir!

Bilimsel Sosyalistler diyalektik ve tarihsel materyalizmi kılavuz alarak hareketin yasalarını inceler. Olumlu yönde değişimin zerresini gördüğünde o olumluluğu güçlendirmek, cesaretlendirmek için çaba harcar. Değişimi dar çerçevede görenler küçük-orta ve büyük değişimlere burun kıvırır, görmezden gelir. Maddeyi anlamak ve şeylerin içindeki çelişkileri analiz etmek bu kesimler için laftan ibarettir!

Devrim filanca gün falanca saatte gerçekleşebilecek bir olay değildir. Uzun erimli, sabırlı yığınla mücadelelerin neticesinde olgunlaşma zamanı geldiğinde hayata geçer. Bu ise objektif ve sübjektif şartların gelişim seviyesiyle doğrudan orantılıdır. Bu bağlamda partiler devrim yapmaz, devrime önderlik eder, çünkü devrim kitlelerin eseridir.

Toplumsal süreçler durağan değildir. Olumluluk ve olumsuzluk göreceli kavramlardır. Koşullara göre dün olumlu olan bugün olumsuz ve dün olumsuz olan bugün olumluluğa doğru evirilebilir. Statik bakış açıları değişim ve dönüşümleri algılamakta zorluk çektiği gibi yanlışta ısrarı güçlendirir.

Kendisini solda-devrimcilikle ifade eden parti ve örgütlerin genel tavırlarına bakıldığında bu ezberci, benmerkezci, yavan yaklaşımı rahatlıkla görebiliyoruz. Devlet ve toplum, hâkim sınıf partileri arasındaki durumlar, halk ve halk düşmanı, devrim ve karşı devrim ayrımlarında eklektik yaklaşımın, ezberciliğin egemen olduğunu görüyoruz. Sanki her şey yerinde olduğu gibi duruyor ve değişmiyor! Aslında değişmeyen şeyin kendi kafaları olduğunu görmek istemezler.

Bunlara göre AKP, MHP, CHP ve benzeri sistem partileri her şart altında aynı durur, değişmezler. Var mı böyle bir dünya? Bunlar solculuk, devrimcilik adına hem sınıflar mücadelesinde ve hem de Dünya ve Türkiye tahlillerinde hayal üretiyorlar.

