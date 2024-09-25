Sosyalist enternasyonel mi dediniz?

Adlarındaki sosyalist, işçi partisi etiketi kimseyi aldatmamalıdır. Dünya kapitalist emperyalist sistemin sol kanadını oluştururlar. Sağcı parti eskidi mi, yıprandı mı diğeri iktidarı ele alır ve o da zamanını doldurunca görevi bir iade eder.

Bu tür partilerin programlarında işçi sınıfı iktidarı, kapitalist üretim ilişkilerinin yerine toplumsal ilişkilerin geçirilmesi gibi son derece radikal maddeler ya bulunmaz ya da sulandırılmış şekilde süs gibi durur.

Sosyal demokrat partilerin piri sayılan Alman SPD’si (Sozialdemokratische Partei Deutschlands- Almanya Sosyal Demokrat Partisi) 1958 yılında toplanan kongresinde programından sınıf mücadelesi kavramını ve devrimciliği özendiren maddelerini kaldırmıştı. Alman emperyalist tekelci sermayesinin sol görünümlü sözcülüğünü üstlenerek dönüşümünü tamamlamıştır. Diğer ülkelerde ki partilerde süreç içinde aynı yolun yolcusu olmuştur.

CHP’nin Atatürk’ün milli ve devrimci çizgisinin üzerine çarpı işareti koymasının ardından sosyal demokratlaşarak geçmişine ihanet etmiştir. Atatürk’ün yalnız başına 6 Ok’u bile bir ucube olan sözde sosyalist enternasyonale karşıt konumdadır. Unutulmasın Atatürk sosyal demokrat partiyi kapatmış ve benzerinin kurulmasını özendiren hiçbir girişimine izin vermemiştir. 23 Aralık 1918 tarihinde Dr. Hasan Rıza tarafından “Sosyal Demokrat Fırka (SDF) kurulmuştur. Atatürk 1922 yılında sosyal demokrat partiyi kapatır. Maalesef şu an ki CHP reddi-miras zihniyetiyle hareket ederek kendisi sosyal demokrat bir partiye dönüştürülmüştür.

Başbakanlardan Sayın Bülent Ecevit'in “Ortanın Solu” kitabında öne sürdüğü görüşler tipik İskandinav ülkelerinin sosyal demokrat partilerinin savunageldiği görüşlerdir ve CHP'nin sosyal demokrat yola girmesinde hızlandırıcı rol oynamıştır. Yine, ülkemizin değerlerinden Sayın Prof. Muammer Aksoy’un “Sosyalist Enternasyonal ve CHP” kitabında da bu konuda net tavır almak yerine farklı aydınlarımızın görüşlerine yer vererek kapsamlı bir sosyal demokrasi eleştirisinden kaçınmıştır.

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel bilindiği gibi bu yılın Şubat ayında İspanya Sosyalist İşçi Partisi'nin ev sahipliğinde Madrid'de gerçekleştirilen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısında Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevine seçilmişti. Şimdi de Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Kurulu Toplantısı’na katılmak üzere ABD’nin New York kentine gitti.

Birincisi, “Sosyalist Enternasyonal” denilen yapılanma sosyalist değil ideolojik ve siyasi olarak sosyal demokrat bir örgüttür ve de esas olarak karşı devrimcidir. İkincisi, Sosyal demokrasi sistem içidir, düzenin koruyucusudur ve Atatürk devrimciliğiyle taban tabana zıttır. Üçüncüsü, sosyal demokrasi mazlumlar dünyasının baş belasıdır ve halkların devrimci ateşinin söndürücüsüdür. Dördüncüsü, etnik ve dini bölücülüğü destekler ve emperyalist yayılmacılığın önünü açar.

CHP’li dostlarımız görünüşe ve perdeleme görevi gören bazı açıklamalara bakarak partilerinin Atatürkçü olduğu zannına kapılmış durumdalar. Çıkış yolu göremedikleri için mevcudu koruma içgüdüsüyle hareket etmeyi yeğliyorlar. Bu ise CHP önderliğini daha fazla hata yapmaya ve Atatürk’ten uzaklaşmaya neden oluyor.

Bilimsel sosyalistler (Komünistler) 1915'teki Zimmerwald Konferansı'nda sosyal demokrat partilerin ideolojik dönüşümleri ile emperyalist sistemin yarattığı savaşın savunulmasının ardından bu ihanete tavır almış ve yollarını bir daha birleşmemek üzere ayırmıştır. Burada iki ideoloji, iki sistem karşı karşıya gelmiştir ve bu süreç devam etmektedir. O nedenle sosyal demokrasi iyidir, sağ partiler kötüdür gibi önyargılardan kurtularak doğru olana doğru yanlış olana yanlış deme cesaretine sahip olunmalıdır. Bugünkü sözde Sosyalist Enternasyonal 1898 yılında kurulan ve 1916 yılında dağılan Sosyalist Enternasyonal’den de geridir ve daha tehlikelidir.

Zaten sosyal demokrat CHP’nin izlediği siyasi hatta bakıldığında ülkemiz gerçeklerinden uzaklaşmış, ABD/NATO-AB savunucusu bir parti olduğu görülür. PKK/DEM, LGBTİ, özelleştirme, etnik ve dini farklılıklara bakış gibi temel meselelerde emperyalizmin bakış açısına sahiptir ve onların devlet çıkarlarını destekler pozisyon almaktadır.

Sahte Sosyalist Enternasyonal dünya halkları açısından savunulamazdır. O nedenle bu örgütün kendini feshetmesi, dağıtması en doğru yoldur.