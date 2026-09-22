Dongbei’den dünyaya 2027 Kış Üniversite Oyunları’na doğru

Çin’in kuzeydoğusu Dongbei, uzun kışları, yoğun kar yağışı ve sert iklimi nedeniyle yüzyıllardır doğayla mücadele etmeyi ve kış koşullarına uyum sağlamayı öğrenmiş bir bölge. Bugün ise bu coğrafyanın doğal avantajı sayesinde, Çin’in gelişen kış sporları ekonomisinin ve uluslararası spor organizasyonlarının önemli unsurlarından biri haline gelmiş durumda.

Bunun en önemli göstergelerinden biri, Ocak 2027’de Jilin eyaletinde düzenlenecek 33. FISU Dünya Üniversite Kış Oyunları.

15-25 Ocak 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyona Changchun ve Jilin şehirleri ortaklaşa ev sahipliği yapacak. Dünyanın farklı ülkelerinden üniversite öğrencisi sporcuların katılacağı oyunlarda kayak, snowboard, artistik patinaj, kısa kulvar sürat pateni, buz hokeyi ve curling gibi toplam 12 spor dalında 97 yarışma düzenlenecek. Organizasyon, Çin’in 2009 yılında Harbin’de gerçekleştirdiği Kış Üniversite Oyunları’nın ardından ülkenin ikinci “Winter Universiade” ev sahipliği olacak. Aynı zamanda Jilin eyaletinin bugüne kadar düzenlediği en büyük uluslararası çok branşlı kış sporları organizasyonu olacak.

FISU tarafından 2025 yılında ev sahipliği Changchun’a verildiğinde ortaya konan hedef yalnızca birkaç haftalık bir spor organizasyonu düzenlemek değildi. Organizasyonun Jilin’in kış sporları altyapısını, turizm kapasitesini ve gençler arasındaki kış sporları kültürünü uluslararası ölçekte görünür hale getirmesi amaçlanıyor. FISU da Changchun 2027’nin Jilin eyaletinin kış sporları tesislerini dünyaya tanıtması ve gençler arasında uluslararası kültürel etkileşimi güçlendirmesi açısından önem taşıdığını belirtiyor.

Bu hazırlıkların ne aşamada olduğunu görmek için bizim Jilin gezimiz de oldukça anlamlı bir tarihe denk geldi.

14 Eylül’de, yani bölgeye vardığımız gün, Changchun’da 2027 Kış Üniversite Oyunları için Delegasyon Başkanları Toplantısı başladı. 23 ülke ve bölgeden temsilcilerin katıldığı toplantıda sporcuların konaklamasından ulaşım ve akreditasyona, sağlık hizmetlerinden yemek hizmetlerine ve anti-doping uygulamalarına kadar organizasyonun farklı başlıkları ele alındı. Ardından delegasyon temsilcileri Changchun ve Jilin’deki yarışma tesislerini yerinde ziyaret etti.

Bu ziyaretler, artık organizasyonun genel planlama aşamasından uygulama aşamasına geçtiğini gösteriyordu.

Yeni tesislerden çok mevcut kapasitenin dönüşümü

2027 Kış Üniversite Oyunları için dikkat çekici noktalardan biri, organizasyonun büyük ölçüde mevcut spor altyapısının yenilenmesi ve geliştirilmesi üzerine kurulması.

FISU’nun Mayıs 2026’daki koordinasyon ziyaretinde Changchun Sports Center, Beidahu ve Jingyuetan gibi ana tesisler incelendi. Yarışma alanlarının yanı sıra ulaşım, güvenlik, hizmetler ve tesislerin işlevsel bölümlendirmesi de değerlendirildi. FISU heyeti, birkaç ay içerisinde gerçekleştirilen yenileme ve optimizasyon çalışmalarındaki ilerlemeyi olumlu değerlendirdi.

Ocak 2026’daki teknik incelemelerde ise kros kayağı, biatlon, curling, kısa kulvar sürat pateni, sürat pateni ve buz hokeyi gibi branşların teknik komiteleri yarışma alanlarını ziyaret ederek organizasyon programları ve tesislerin kullanım planları üzerinde çalıştı. Daha sonraki incelemelerde alp disiplini, snowboard ve freestyle gibi diğer kar sporlarının tesisleri de değerlendirildi.

Dolayısıyla hazırlık süreci yalnızca stadyumların veya kayak pistlerinin fiziksel olarak yenilenmesinden ibaret değil. Ulaşım güzergâhları, sporcu akışları, konaklama, sağlık hizmetleri, gönüllüler, iletişim, güvenlik ve anti-doping gibi organizasyonun görünmeyen tarafları da aynı anda hazırlanıyor.

Nitekim Eylül ayında yapılan Delegasyon Başkanları Toplantısı sırasında bu başlıkların tamamı tekrar masaya yatırıldı.

Jilin’in ‘kar altında’ çalışan tesisi

Bizim Jilin şehrindeki ziyaretlerimizden biri ise bu kış sporları altyapısının belki de en sıra dışı örneklerinden biri olan Beishan Four Seasons Cross-Country Ski Resort oldu.

Türkçesiyle Beishan Dört Mevsim Kros Kayak Merkezi, Jilin şehir merkezindeki Beishan Parkı içerisinde bulunuyor.

İlk bakışta burası sıradan bir kayak tesisi gibi görünmüyor. Çünkü tesisin en dikkat çekici bölümü, aslında geçmişte farklı bir amaçla inşa edilmiş yeraltı tünellerinin dönüştürülmesiyle oluşturulmuş.

Soğuk Savaş döneminin askeri mirası ile modern spor altyapısının aynı mekânda buluştuğu oldukça ilginç bir örnek.

1950’li ve 1960’lı yıllarda Beishan Dağı'nın önemli bir bölümü hava savunma amacıyla tüneller ve sığınaklarla donatılmış. Yıllar içerisinde bu alanların askeri kullanım ihtiyacı ortadan kalktı. Bir dönem otopark, depo ve farklı ticari amaçlarla kullanılan tüneller, 2017’den itibaren yeni bir projeyle dönüştürülmeye başlandı. Ocak 2019’da ise Beishan Dört Mevsim Kros Kayak Merkezi faaliyete geçti.

Ortaya çıkan tesis oldukça sıra dışı.

Kapalı kros kayak parkurunun uzunluğu 1.308 metre. Bunun yanında 1.616 metrelik açık hava parkuru ve 1.500 metrekarelik dört mevsim buz ve kar deneyim alanı bulunuyor. Tesis, uluslararası standartlarda yıl boyunca kullanılabilen profesyonel bir kros kayak eğitim merkezi olarak tasarlandı.

Buranın en önemli özelliği ise isminde saklı: Dört mevsim.

Kros kayak, doğal olarak kar ve düşük sıcaklık gerektiren bir spor olduğunu belirtiyor yetkililer. Bu nedenle profesyonel sporcuların yaz ve sonbahar aylarında gerçek kar üzerinde antrenman yapabilmesi dünyanın birçok yerinde ciddi bir sorun yaşanıyor. Beishan bu problemi yeraltında kontrollü bir iklim ortamı oluşturarak çözüyor.

Tesisin iç sıcaklığı ve kar koşulları yıl boyunca kontrol altında tutulabiliyor. Böylece sporcuların doğal kar yağışını beklemesine gerek kalmadan antrenman yapması mümkün oluyor. Bu özellik özellikle Çin’in kış sporları takımlarının yıl boyunca hazırlanması açısından önemli.

Bir antrenman merkezinden daha fazlası

Beishan’ın hikâyesi yalnızca teknik özellikleriyle ilginç değil.

Tesis ilk kurulduğunda temel amacı profesyonel sporcuların antrenman yapabilmesini sağlamaktı. 2019 yılında faaliyete geçtikten sonra Çin’in ulusal takımları ile çeşitli eyalet takımları burada düzenli olarak çalışmaya başladı. İlk döneminde Çin'in yanı sıra Japonya ve Güney Kore’den profesyonel ekipleri de ağırladı.

2019 yılında tesisin yaklaşık 31 kros kayak takımını ve 17 binden fazla antrenman katılımını ağırladığı belirtiliyor. Aynı zamanda ulusal kar sporları eğitim üssü ve Beijing Sport University'nin buz ve kar sporları eğitim üssü olarak da kullanılıyor.

Fakat tesis zaman içerisinde halka da açıldı.

2023 yılından itibaren profesyonel antrenman altyapısının yanında halkın kullanımına yönelik aktiviteler de geliştirilmeye başlandı. Böylece Beishan, profesyonel sporcuların antrenman yaptığı kapalı bir tesisten, kış sporlarını toplumun daha geniş kesimlerine tanıtan bir merkeze doğru genişledi.

Bu dönüşüm Jilin’in daha geniş kış sporları politikasının da bir parçası. Eyaletin 2026-2030 dönemine ilişkin planlarında Beishan Dört Mevsim Kros Kayak Merkezi'nin ulusal düzeydeki kar sporları eğitim tesisleri arasında geliştirilmesi ve kapasitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Dongbei'nin kışla kurduğu ilişki

Beishan’da gezerken 2027 Kış Üniversite Oyunları’nın neden Jilin’de düzenlendiğini daha iyi anlamak mümkün.

Bu bölge için kar yalnızca turistik bir görüntü değil. Spor altyapısından profesyonel antrenman sistemlerine, gençlerin spor eğitiminden turizme kadar genişleyen bir ekonomik ve kültürel alan.

Changchun’un büyük spor tesisleri, Jilin’in kayak merkezleri ve Beishan gibi yıl boyunca kullanılabilen özel tesisler bir araya geldiğinde ortaya yalnızca bir organizasyon için hazırlanmış geçici bir altyapı çıkmıyor. Daha uzun vadeli bir kış sporları ekosistemi oluşturulmaya çalışılıyor.

2027 Kış Üniversite Oyunları da bunun uluslararası vitrinlerinden biri olacak.

Üstelik bizim Jilin ziyaretimiz sırasında organizasyonun hazırlıkları artık son aşamalara yaklaşmış durumdaydı. Delegasyon temsilcileri tesisleri geziyor, ulaşım ve konaklama sistemlerini inceliyor, spor alanlarının son durumunu yerinde değerlendiriyordu. FISU'nun Eylül 2026'daki değerlendirmesinde de delegasyonların tesis ziyaretlerinden sonra organizasyon için gerekli bilgileri topladığı ve hazırlıkların ilerleyişini yerinde görme fırsatı bulduğu belirtildi.

Beishan Dört Mevsim Kros Kayak Merkezi ise bu hazırlığın yalnızca bir parçası.

Belki de en ilginç tarafı, geçmişin bir askeri altyapısının bugün sporcuların geleceğe hazırlandığı bir merkeze dönüştürülmüş olması.

Dongbei'nin tarih boyunca değişen rolünü düşününce bu dönüşüm oldukça anlamlı görünüyor: Bir zamanlar savunma amacıyla yerin altına kazılan tüneller, bugün genç sporcuların dünya sahnesine hazırlanması için kullanılıyor.

Ocak 2027'de dünyanın farklı ülkelerinden üniversite öğrencileri Jilin'e geldiğinde, yarışacakları pistlerin ve salonların arkasında yalnızca yeni yatırımlar değil, bölgenin iklimini, tarihini ve sanayi kültürünü dönüştürerek kullanan uzun bir hazırlık süreci bulunacak.

Ve bizim Jilin gezimiz sırasında gördüğümüz Beishan, bu hikâyenin en sıra dışı örneklerinden biriydi.