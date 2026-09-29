Jilin’in bugünü: Sanayiden ginsenge, çiftliklerden Songhua Gölü’ne

Songhua Nehri’nin kıyısında gelişen, Qing döneminden itibaren kuzeydoğu Çin’in önemli merkezlerinden biri haline gelen şehir, bugün farklı sektörleri aynı ekonomik yapı içerisinde buluşturan modern bir kent görünümünde. Bir yanda yüksek teknoloji ve ileri üretim, diğer yanda tarım ve ginseng gibi bölgenin geleneksel kaynaklarına dayanan sektörler var. Bunlara kış sporları ve doğa turizmi de eklendiğinde Jilin’in bugünkü ekonomik ve toplumsal yapısı daha net ortaya çıkıyor.

Jilin’deki son günümüzde yaptığımız ziyaretler de şehrin bu farklı yönlerini görmemizi sağladı. Önce Çin’in önemli kimyasal elyaf üreticilerinden biri olan Jilin Chemical Fiber Group’u ziyaret ettik. Ardından bir aile çiftliğinde bölgenin kırsal üretimini yakından gördük. Ertesi gün ise dört mevsim kullanılabilen bir kros kayak merkezinden ginseng tarihine ve Songhua Gölü’nün turizm potansiyeline uzanan farklı bir rota izledik.

Bu rota, aslında Jilin’in bugünkü hikâyesini özetliyor: Sanayi, tarım, geleneksel kaynaklar, spor ve turizm.

Jilin’in sanayi mirası

17 Eylül sabahındaki ilk durağımız Jilin Kimyasal Fiber Grup oldu.

Fabrika, Çin’in kimyasal elyaf sektöründeki önemli üreticilerinden biri. Şirketin tarihi Jilin’in sanayileşme süreciyle yakından bağlantılı. 1960’larda kurulan kuruluş, özellikle karbon elyaf, akrilik elyaf ve diğer yeni malzemeler alanındaki üretim kapasitesiyle bugün yalnızca tekstil sektörüne değil, havacılık, rüzgâr enerjisi, ulaşım ve ileri imalat gibi farklı alanlara da ürün sağlıyor.

Şirketin en dikkat çekici faaliyetlerinden biri karbon elyaf üretimi.

Karbon elyaf, çelikten çok daha hafif olmasına rağmen yüksek mukavemet ve dayanıklılık sağlayabilen bir malzeme. Bu özellikleri nedeniyle havacılık ve uzay teknolojilerinden rüzgâr türbinlerine, hidrojen tanklarından yeni enerji araçlarına kadar çok farklı sektörlerde kullanılıyor.

Jilin’in burada geliştirdiği kapasite, bölgenin geleneksel ağır sanayi altyapısının nasıl yeni malzeme teknolojilerine doğru genişlediğini gösteriyor.

Bu dönüşüm Jilin için önemli. Çünkü şehir ve eyalet uzun yıllar boyunca kömür, kimya, metalürji ve makine üretimi gibi ağır sanayi sektörleriyle özdeşleşti. Bugün ise bu sanayi tabanının üzerine yeni malzemeler, ileri imalat ve yüksek teknoloji gibi alanlar eklenmeye çalışılıyor.

Jilin Chemical Fiber Group’un hikâyesi de bu dönüşümün somut örneklerinden biri.

Üstelik şirket yalnızca üretim kapasitesini artırmaya değil, daha yüksek katma değerli ürünler geliştirmeye de odaklanıyor. Karbon elyaf ve kompozit malzemelerin kullanım alanlarının genişlemesi, Jilin’in geleneksel kimya ve elyaf sektörünü yeni teknolojilerle buluşturuyor.

Böylece Jilin’de “sanayi” kavramı artık yalnızca büyük fabrikalar ve geleneksel üretim hatları anlamına gelmiyor. Malzeme bilimi, enerji teknolojileri ve ileri üretim de bu sanayi ekosisteminin parçası haline geliyor.

Köyden fabrikaya, kırsaldan sanayiye

Aynı gün öğleden sonra ise tamamen farklı bir dünyaya geçtik.

Köylere, üreticiye dokunmaya gittik. Jilin’in kırsal üretim ve tarımsal yaşamını görmek açısından farklı bir deneyim sundu.

Şehir merkezindeki büyük sanayi tesislerinden çıktıktan sonra kırsal alana ilerlediğimizde manzara da değişmeye başladı. Büyük üretim tesislerinin yerini tarım arazileri, küçük yerleşimler ve çiftlikler aldı.

Bu değişim Jilin’in ekonomik yapısındaki çeşitliliği gösteriyor.

Kuzeydoğu Çin, ülkenin önemli tarım bölgelerinden biri. Özellikle geniş düzlükleri, verimli toprakları ve mevsimsel iklimi sayesinde tahıl üretiminde önemli bir yere sahip. Jilin eyaleti özellikle mısır, pirinç ve soya fasulyesi üretimiyle biliniyor.

Ancak son yıllarda kırsal alanların yalnızca tarımsal üretim yapılan yerler olarak görülmediği yeni bir yaklaşım da gelişiyor.

Çiftlikler aynı zamanda şehirden gelen ziyaretçilerin doğayla ve kırsal yaşamla buluştuğu alanlara dönüşüyor. Tarım, gastronomi, konaklama, eğlence ve kırsal turizm bir araya getiriliyor.

September Harvest Family Farm’da gördüğümüz tablo da bu açıdan dikkat çekiciydi. Burası yalnızca üretim yapılan bir tarım alanı değil, aynı zamanda ziyaretçilerin kırsal yaşamı deneyimleyebildiği bir alan olarak tasarlanmış.

Çin’in son yıllarda uyguladığı kırsal kalkınma politikalarının önemli boyutlarından biri de tam olarak bu: kırsal bölgelerin ekonomik faaliyetlerini çeşitlendirmek ve tarımın yanında turizm, kültür ve yerel ürünler üzerinden yeni gelir kaynakları yaratmak.

Jilin gibi güçlü bir tarım geçmişine sahip bir bölgede bu yaklaşım, kırsal alanların geleceği açısından ayrıca önem taşıyor.

Ginseng: Jilin’in doğayla kurduğu ekonomik ilişki

Beishan’dan sonraki durağımız Jilin Resmi Ginseng Bürosu Müzesi oldu.

Ginseng, Jilin’i Çin’in diğer bölgelerinden ayıran en önemli doğal ve kültürel unsurlardan biri.

Changbai Dağları’nın etekleri ve Jilin’in geniş ormanlık alanları, Çin’de ginseng üretimi ve ticaretinin en önemli merkezleri arasında bulunuyor. Yüzyıllar boyunca bölgede toplanan yabani ginseng, geleneksel Çin tıbbında değerli bir ürün olarak kullanıldı.

Jilin’de ginseng, uzun bir ekonomik ve devlet yönetimi tarihine sahip.

Qing döneminde ginsengin değerinin artmasıyla birlikte devlet, üretim ve toplama faaliyetlerini düzenlemeye başladı. Daha önceki yazımızda da değindiğimiz Guan Can Ju, yani resmî ginseng bürosu, bu sistemin önemli kurumlarından biriydi.

Müzeyi ziyaret ettiğimizde bu tarihsel ilişkinin günümüze kadar nasıl uzandığını görmek mümkün oldu.

Bugün Jilin’de ginseng sektörü yalnızca ham ürün satışından ibaret değil. Ginsengin işlenmesi, sağlık ürünleri, gıda, kozmetik ve turizm gibi farklı alanlarla birleştirilmesiyle daha geniş bir ekonomik ekosistem oluşturuluyor.

Bu durum Jilin’in geleneksel kaynaklarını modern ekonomiye dahil etme biçiminin önemli bir örneği.

Bir başka ifadeyle, yüzlerce yıl önce ormandan toplanan bir bitki bugün modern üretim tesislerinde işleniyor, farklı sektörlere giriyor ve Jilin’in marka değerinin bir parçası haline geliyor.

Bu açıdan ginseng, Jilin’de geçmiş ile bugün arasındaki bağın en somut örneklerinden biri.

Songhua Gölü: Doğanın turizme dönüşmesi

Gezimizin son durağı ise Jilin’in doğal güzelliklerinin en önemli örneklerinden biri olan Songhua Lake Resort oldu.

Songhua Gölü, Jilin’in güneydoğusunda yer alan geniş bir baraj gölü. Gölün ortaya çıkışı da bölgenin modern sanayi tarihinin bir parçası.

1937 yılında Songhua Nehri üzerinde Fengman Hidroelektrik Santrali’nin inşasına başlanmasıyla birlikte bölgede büyük bir rezervuar oluştu. Zaman içerisinde bu alan yalnızca enerji üretimi açısından değil, doğal manzarası ve rekreasyon olanaklarıyla da önemli bir turizm merkezine dönüştü.

Bugün Songhua Lake Resort, yaz aylarında göl ve dağ turizmi, kış aylarında ise kayak ve kar sporlarıyla ziyaretçileri çekiyor.

Gölün çevresindeki dağlık arazi, geniş ormanlar ve su yüzeyi Jilin’in doğal peyzajını ortaya çıkarıyor. Kışın bölgenin karla kaplanması ise burayı kayak ve kış turizmi açısından önemli bir noktaya dönüştürüyor.

Böylece Songhua Gölü, Jilin’in doğa turizminin yıl boyunca devam etmesine olanak sağlıyor.

Jilin’in farklı yüzleri

Jilin’deki gezimizin son iki gününde birbirinden oldukça farklı yerleri ziyaret ettik.

Bir sabah yüksek teknoloji ve ileri malzeme üretiminin yapıldığı büyük bir sanayi kuruluşundaydık. Aynı günün öğleden sonrasında kırsal bir aile çiftliğinde tarımsal yaşamı gördük.

Ertesi gün dört mevsim kullanılabilen bir kros kayak merkezinde, ardından yüzlerce yıllık ginseng kültürünün izlerini taşıyan bir müzede ve son olarak da dağlar ile gölün buluştuğu büyük bir turizm merkezinde bulunduk.

İlk bakışta bu durakların birbirleriyle çok az ortak noktası varmış gibi görünüyor.

Ancak hepsinin ortak bir noktası bulunuyor: Jilin’in sahip olduğu kaynakları yeni ekonomik ve toplumsal ihtiyaçlarla buluşturma çabası.

Sanayi geçmişi yeni malzeme teknolojilerine dönüşüyor.

Tarım, kırsal turizmle birleşiyor.

Geleneksel ginseng kültürü modern üretim ve ticaretin parçası oluyor.

Kışın sert iklimi, profesyonel spor ve turizm için avantaja dönüştürülüyor.

Dağlar, ormanlar ve Songhua Gölü ise turizm ekonomisinin temelini oluşturuyor.

Bu nedenle Jilin’i yalnızca geçmişiyle veya doğal güzellikleriyle tanımlamak yeterli değil.

Şehir ve çevresindeki bölge bugün, sanayi ile tarımı, geleneksel kültür ile modern üretimi, doğa ile turizmi ve kış sporları ile ekonomik kalkınmayı aynı çerçevede buluşturmaya çalışan bir dönüşüm içerisinde.

Bizim birkaç günlük gezimiz de aslında bu dönüşümün farklı parçalarını aynı rota üzerinde görmemizi sağladı.

Songhua Nehri’nin kıyısındaki tarihî Jilin’den başlayıp modern fabrikalara, kırsal çiftliklere, ginseng müzesine, kış sporları tesislerine ve Songhua Gölü’ne uzanan bu rota, Dongbei’nin yalnızca geçmişiyle değil, bugünü ve geleceğiyle de anlaşılması gereken bir bölge olduğunu gösterdi.