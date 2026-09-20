Kuzeydoğu Çin’e yolculuk Changchun: Tarihin hafızasından geleceğin robotlarına

Şehir, son iki yüzyıl içerisinde büyük siyasi kırılmalara, savaşlara, işgale, yeniden yapılanmaya ve sanayileşmeye tanıklık etmiş durumda. Bugünkü Changchun’un hikâyesi özellikle 19. ve 20. yüzyıllarda hızlanıyor. Demiryollarının bölgeye ulaşmasıyla birlikte şehir, Çin’in kuzeydoğusundaki önemli ulaşım ve ticaret merkezlerinden birine dönüştü. 1930’lu yıllarda Japon emperyalizminin Kuzeydoğu Çin’de kurduğu kukla Mançukuo rejiminin başkenti ise Changchun oluyor ve şehir bu dönemde “Xinjing” adıyla (yeni başkent anlamına geliyor) yeniden planlanıyor.

Bu nedenle bugün Changchun’da yürürken, yalnızca modern bir Çin kentini değil, 20. yüzyılın en çalkantılı dönemlerinden birinin şehir üzerindeki izlerini de görmek mümkün. Özellikle Xinmin Street ve çevresindeki tarihi yapılar, bu geçmişin en somut tanıkları arasında.

1945’te Japonya’nın yenilgisiyle Mançukuo dönemi sona eriyor ve ardından Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte Changchun’un rolü de baştan aşağı değişiyor. Şehir, yeni Çin’in sanayileşme hamlesinde önemli merkezlerden biri haline geldi. Özellikle 1953’te kurulan First Automobile Works (FAW), Changchun’u Çin otomotiv sanayisinin merkezlerinden biri yaptı. Böylece şehir, savaş ve işgal dönemlerinin ardından bu kez Çin’in sanayileşme ve modern üretim tarihinin önemli merkezlerinden biri olarak yeni bir kimlik kazandı.

Bugün ise Changchun yeni bir dönüşümün eşiğinde. Otomotiv, demiryolu ekipmanları ve ileri imalat gibi geleneksel sanayi alanlarının yanına yapay zekâ, robotik ve biyomimetik teknolojiler ekleniyor. Bizim Changchun ziyaretimizde ilk günde bunu özellikle iki farklı durakta görme fırsatımız oldu: Önce şehrin geçmişini anlatan Changchun Tarih ve Kültür Müzesi, ardından geleceğin teknolojilerine odaklanan Jilin Eyaleti İnovasyon Merkezi.

Bir başka ifadeyle, birkaç saat içerisinde Changchun’un geçmişinden geleceğine doğru ilerledik.

ŞEHRİN HAFIZASI

İlk durağımız, Xinmin Caddesi Kültürel Bölgesi’nin merkezinde bulunan Tarih ve Kültür Müzesi oldu.

Müze oldukça yeni. 5 Temmuz 2025’te, Xinmin Street’in kapsamlı restorasyon ve yeniden canlandırma projesiyle birlikte açılmış. Müzenin bulunduğu yapı da daha önce Changchun Daily gazetesinin merkezi olarak kullanılan tarihi binanın dönüştürülmesiyle oluşturuluyor.

Müzenin anlatım biçimi de klasik bir şehir müzesinden biraz farklı. Sergiler “bir cadde, bir şehir, bir grup insan” ana fikri etrafında kurgulanıyor. Amaç yalnızca eski fotoğrafları ve tarihi eserleri göstermek değil, Changchun’un nasıl bir şehir haline geldiğini ve bu dönüşümde insanların rolünü anlatmak.

Müzede beş ana sergi alanı bulunuyor: “Xinmin’in Yenilenmesi”, “Changchun Hikâyesi”, “Changchun Zamanı”, “Şehrin Işığı – Beyefendilerin Kuzeye Gelişi” ve “Changchun Somut Olmayan Kültürel Mirası”.

Özellikle “Changchun Hikâyesi” bölümü, şehrin 200 yılı aşkın gelişimini farklı başlıklar üzerinden ele alıyor. Sinema, otomotiv, tıp ve yükseköğretim gibi alanların Changchun’un şehir kimliğinin oluşmasındaki rolü burada öne çıkıyor. “Changchun Zamanı” ise şehrin geçmişini gazete sayfaları üzerinden takip ediyor. Eski manşetler, haberler ve görseller üzerinden şehrin gündelik hayatındaki değişimleri görmek mümkün.

Müzenin bir diğer önemli bölümü ise Changchun’un somut olmayan kültürel mirasına ayrılmış. Burada bölgenin geleneksel kültürü, el sanatları ve yerel yaşam biçimleri üzerinden şehrin yalnızca siyasi ve ekonomik tarihi değil, toplumsal hafızası da anlatılıyor.

Bu açıdan müze, Changchun’u yalnızca Mançukuo dönemi veya savaş tarihi üzerinden okumaya izin vermiyor. Antik dönemlerden modern şehre, işgal döneminden kurtuluşa, yeni Çin’in kuruluşundan reform ve açılım dönemine kadar uzanan daha geniş bir tarih çizgisi oluşturuyor.

Müzenin hemen çevresindeki Xinmin Street de bu anlatının önemli bir parçası. Yaklaşık 1,5 km uzunluğundaki cadde, 1933 yılında inşa edilmeye başlanmış ve Mançukuo döneminin önemli tarihi yapılarının yoğunlaştığı bölgelerden biri olmuş. 2025 yılında gerçekleştirilen yenileme çalışmaları ile yeniden kamusal alana açılmış.

Cadde üzerindeki “1445” anıtı da bu tarih anlayışının sembollerinden biri. 14 sayısı Çin’in Japon işgaline karşı verdiği on dört yıllık savaşa, 45 ise 1945 yılındaki zafere gönderme yapıyor. Böylece tarih, yalnızca müze içerisinde anlatılan bir konu olmaktan çıkıp doğrudan şehir mekânının bir parçasına dönüşüyor.

Ve ikinci durağımızda bu hikâyenin bugünkü devamıyla karşılaşıyoruz.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE: BİYOMİMETİK ROBOTLAR

Müzeden sonra Jilin Eyaleti Bio ilhamlı Robot ve İnovasyon Merkezi’ni ziyaret ettik.

İlk bakışta iki ziyaret arasında büyük bir fark var. Birinde eski fotoğraflar, gazete sayfaları ve tarihi eserler üzerinden bir şehrin geçmişini öğreniyoruz. Diğerinde ise insan eli, hayvan hareketleri ve biyolojik sistemlerden ilham alan robotların nasıl geliştirildiğini görüyoruz.

Ancak aslında ikisi arasında güçlü bir bağ var.

Changchun uzun süredir Çin’in sanayi ve üretim merkezlerinden biri. Bölge Çin’in Detroit’i olarak da adlandırılıyor. Otomotiv başta olmak üzere geleneksel imalat sektörlerinde oluşan mühendislik, tedarik zinciri ve insan kaynağı birikimi bugün yeni teknolojilere aktarılmaya çalışılıyor. Jilin yönetimi de özellikle “embodied intelligence”, yani fiziksel dünyayı algılayıp onunla etkileşime girebilen yapay zekâ ve robotik sistemleri geleceğin önemli sanayi alanlarından biri olarak konumlandırıyor.

Merkez yine yakın zamanda, 2025 yılında kurulmuş ve biyomimetik robotlar alanında teknoloji geliştirme, sonuçların sanayiye aktarılması ve sektör ekosisteminin oluşturulması üzerine çalışıyor. Jilin hükümeti adına görüştüğümüz Çin Komünist Partisi Propaganda Bakanlığından bir yetkili, merkezin özellikle robotik alanındaki temel teknolojilerin geliştirilmesi ve araştırma sonuçlarının uygulamaya geçirilmesi açısından bir platform olarak tasarlandığını belirtiyor.

Burada dikkat çeken nokta, robotların yalnızca “insana benzeyen makineler” olarak düşünülmemesi.

Biyomimetik yaklaşım, doğadaki hareket ve algılama biçimlerinden ilham alarak robotların daha hassas, esnek ve farklı ortamlara uyum sağlayabilmesini amaçlıyor. Bu nedenle merkezde insan elini taklit eden robotik ellerden dört ayaklı robotlara ve insansı robotlara kadar farklı ürün grupları üzerinde çalışılıyor.

Örneğin merkezin geliştirdiği X-Hand M1 ve Y-Hand M2 gibi robotik eller, insan elinin hassas hareketlerini ve kavrama yeteneğini taklit etmeye odaklanıyor. Y-Hand M2'nin 38 serbestlik derecesine sahip olduğu ve farklı insan benzeri manipülasyon hareketlerini gerçekleştirebildiği belirtiliyor. X-Hand M1 ise yüzlerce dokunsal sensör kullanarak robotik elin çevresiyle daha hassas etkileşim kurmasını hedefliyor.

Merkezin geliştirdiği W-Bot 2.0 ise daha bütüncül bir yaklaşımı temsil ediyor. Robot; hareket, görsel algılama, navigasyon ve kavrama gibi farklı yetenekleri tek bir sistem içerisinde birleştirmeyi hedefliyor. Böylece robotun yalnızca belirli bir hareketi gerçekleştirmesi değil, çevresini algılayarak fiziksel dünyada hareket etmesi ve görev gerçekleştirmesi amaçlanıyor.

Dört ayaklı robotlar da enerji hatlarının denetlenmesi, acil durum müdahaleleri, taşıma ve demiryolu denetimi gibi insanların çalışmasının zor veya riskli olduğu alanlar için geliştiriliyor. 2026 yılında merkez tarafından tanıtılan farklı robotik sistemler arasında mekanik köpekler, dört ayaklı robotlar ve insansı robotlar da bulunuyor. Ekip olarak bir robotla futbol maçı bile yaptık.

Diğer bir dikkatimi çeken nokta ise robotların kendisinden biraz daha büyük bir meseleydi: Araştırmadan üretime geçiş.

Jilin bugün yalnızca laboratuvarlarda robot geliştirmeye çalışmıyor. Changchun Yeni Bölgesi'nde robotik ve sensör teknolojileri için özel bir sanayi parkı oluşturulmuş. Yaklaşık 59.800 metrekarelik bu parkta robot gövdelerinin yanı sıra robotik eller, makine görüşü, eklem modülleri, hareket kontrol algoritmaları ve sürücüler gibi farklı bileşenler üzerinde çalışan şirketler bir araya getiriliyor. Amaç araştırma, prototip geliştirme ve seri üretim arasında daha kısa bir yol oluşturmak.

Bu nedenle ikinci ziyaretimiz, yalnızca birkaç robotu yakından görme fırsatı değildi. Aynı zamanda Changchun’un sanayi geçmişinden yeni teknoloji ekonomisine nasıl geçmeye çalıştığını gösteren somut bir örnekti.