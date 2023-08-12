1 hafta görme gücünü 2 katına çıkaran cips! İşte A vitamini deposu cips tarifi

Gözlerin görme oranını artıran en güçlü vitamin A vitaminidir. A vitamini bakımından en zengin besin ise havuçtur. Bu yüzden görme sorunları yaşayanlara uzmanların çoğu havuç tüketimini önerir. Ancak herkes havuç tüketmeyi sevmez. Ayrıca havuç genellikle yemek ya da salatanın içine konularak tüketilir. Bu da faydasını azaltır.

Havucu direk tüketmek isteyenler ise hem sağlıklı hem de kolay bir atıştırmalıkla bunu sağlayabilirsiniz. Biraz baharat biraz zeytinyağı muhteşem sonuçlu bir havuç cipsi sayesinde 1 haftada görme oranınızı artırın.

HAVUÇ CİPSİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

4 adet büyük geniş havuç

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı biberiye

Karabiber, toz biber kimyon, tuz

YAPILIŞI

Bir kabın içine 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyun.

Ardından biberiyeyi koyup bekletin.

İçine sarımsak rendeleyin ve 10 dakika bekleyin.

Akabinde havuçları yıkayıp yuvarlak bir şeklide ince ince kesin.

Son olarak biberiye ve sarımsakları kaptan çıkarın ve içine havuçları ilave edip karıştırın.

Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin üzerine havuçları tek tek üzerine koyun.

Önceden 200 derecede ısıtılmış fırına koyup 25 dakika bekleyin.

Akabinde kaselere koyun.

Afiyet şifa olsun...