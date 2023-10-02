15 Dakikada Çay Saatlerini Şenlendirin! Puf Puf Kabaran Leziz Limonlu Kek Tarifi!

Limonlu kek çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden. Sizler için limonlu kekinizi harika yapacak püf noktalarını yazdık! Puf puf kabaran 15 dakikada çay saatlerinizi şenlendirecek leziz limonlu kek tarifi detayları yazımızda!

LİMONUN TAZE ESİNTİSİYLE BULUŞUN! LEZİZ LİMONLU KEK!

Limonlu kek tatlı ve hafif ekşi lezzetiyle öne çıkan, çocukken anneannelerimiz ve annelerimizin okuldan sonra eve dönüşlerimizde bizlere hazırladığı enfes kokusu burnumuzda tüten bir tatlıdır. Genellikle limon suyu ve limon kabuğu rendesi ile tatlandırılan bu kek, ferahlatıcı bir lezzete sahiptir.

Limon suyu ve kabuğundan gelen limon aroması kekin taze ve ekşi bir tatta olmasını sağlar. Limonun ferahlatıcı özelliğinden dolayı güneşin tepede olduğu özellikle sıcak yaz günlerinde sıklıkla tercih edilen bir tatlıdır. Limonlu kek tarifi pek çok farklı varyasyonda olabilmekte ve çoğu tarifin sonucu hüsranla bitebilmektedir. Sizler için anneannelerimiz ve annelerimizin hazırladığı kekler kadar leziz ve yumuşacık olacak o tarifi veriyoruz. Puf puf kabaran leziz limonlu kek tarifi detayları aşağıda!

LİMONLU KEK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER!

1 su bardağından bir parmak fazla toz şeker

1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

4 adet yumurta

1.5 paket vanilya veya 1 çay kaşığı vanilya ekstraktı

2.5- 3 su bardağı un

2 paket kabartma tozu

1 limonun kabuğu ve suyu

Yarım çay kaşığı zerdeçal

1 tutam tuz

LİMONLU KEK YAPILIŞI!

Yumurta, şeker, tuz ve vanilyayı mikserin en yüksek ayarında beyazlaşıp köpük kıvamına gelinceye kadar yaklaşık 7 dakika çırpın.

Daha sonra sırasıyla kek karışıma sıvı yağ, limon suyu, limon kabuğu rendesi ve sütü ekleyip çırpmaya devam edin. Bu işlemde mikserin çırpma ayarını düşürebilirsiniz.

Daha sonra unu eleyerek yavaş yavaş karışıma ekleyin. Daha sonra zerdeçal ve kabartma tozunu da eleyerek karıştırmaya devam edin.

Kek kalıbınızı tereyağı ile yağlayıp üzerine kek kalıbını hafifçe kaplayacak kadar un serpin. Bu sayede kekiniz piştikten sonra kolayca kalıptan çıkacaktır.

Kek hamurunu kalıba dökün ve kalıbı tezgaha hafifçe vurarak hava kabarcıklarını çıkartın bu sayede kek hamurunuz kaba homojen bir şekilde dağılmış ve boşluk kalmamış olur.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 43 dakika boyunca kontrol ederek pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyip servis edebilirsiniz.