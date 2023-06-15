17. yüzyıldan beri omega-3 yağ asidi deposu! Masterchef Türkiye All Star Clam Chowder çorbası nasıl yapılır?

Sezona bomba gibi başlayan Masterchef Türkiye All Star'ın tanıtımında yer alan Clam Chowder çorba tarifini sizler için önceden derledik. Yarışmacılardan istenilen Clam Chowder çorbası Fransa ve ABD'de aslında 17. yüzyıldan beridir en çok yapılan tariftir. Bunun sıklıkla yapılmasının altında omega-3 yağ asidi var.

Omega-3 yağ asidi sinir hücrelerini güçlendirdiğinden beyin gelişimini hem de yorgunluk stras gibi ruhsal hastalıkları engeller. Evlerinizde de yapabileceğiniz deniztarağı çorbası olarak geçen bu tarifi sizler için derledik.

MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR CLAM CHOWDER NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 çorba kaşığı tereyağı

Yarım soğan

1 adet kereviz sapı

Yarım su bardağı krema

1/5 kaşık un

1 su bardağı kemik suyu

Deniztarağı konservesi

1 adet defne yaprağı

Tuz, karabiber

Kurutulmuş küp küp kesilmiş ekmek kırıntıları

1 adet patates

Taze maydanoz

Bir diş sarımsak

YAPILIŞI

Tencerenin içerisine darımsak soğan ve kerevizi kesip tereyağıyla beraber ilave edin.

Ardından unu koyup karıştırın. Bu sırada kremayı yavaş yavaş boşaltın.

Kavrulduktan sonra deniztarağını koyup karıştırın

Defne yaprağı ve patatesi küp küp kesil ilave ederken kemik suyunu boşaltın.

Yaklaşık 35 dakika kaynatın. Ardından ocaktan alıp içine ekmek kırıntılarını ve taze maydanozu kesip ilave edin.

Afiyet şifa olsun...