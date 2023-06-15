17. yüzyıldan beri omega-3 yağ asidi deposu! Masterchef Türkiye All Star Clam Chowder çorbası nasıl yapılır?

Fransa ve ABD'nin New England bölgesinde oldukça yaygın olan clam chowder yüksek oranda omega-3 yağ asidi barındırır. Masterchef Türkiye All Star'da yapılacak olan clam chowder'a deniztarağı çorbası denir. Peki Masterchef Türkiye All Star Clam Chowder çorbası nasıl yapılır? İşte yanıtı...

17. yüzyıldan beri omega-3 yağ asidi deposu! Masterchef Türkiye All Star Clam Chowder çorbası nasıl yapılır?
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
Son Güncelleme:

Sezona bomba gibi başlayan Masterchef Türkiye All Star'ın tanıtımında yer alan Clam Chowder çorba tarifini sizler için önceden derledik. Yarışmacılardan istenilen Clam Chowder çorbası Fransa ve ABD'de aslında 17. yüzyıldan beridir en çok yapılan tariftir. Bunun sıklıkla yapılmasının altında omega-3 yağ asidi var.

masterchef clam chowder

Omega-3 yağ asidi sinir hücrelerini güçlendirdiğinden beyin gelişimini hem de yorgunluk stras gibi ruhsal hastalıkları engeller. Evlerinizde de yapabileceğiniz deniztarağı çorbası olarak geçen bu tarifi sizler için derledik. 

MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR CLAM CHOWDER NASIL YAPILIR?

masterchef clam chowder

MALZEMELER

1 çorba kaşığı tereyağı 

Yarım soğan 

1 adet kereviz sapı

Yarım su bardağı krema 

1/5 kaşık un 

1 su bardağı kemik suyu 

Deniztarağı konservesi 

1 adet defne yaprağı 

Tuz, karabiber 

Kurutulmuş küp küp kesilmiş ekmek kırıntıları

1 adet patates

Taze maydanoz

Bir diş sarımsak 

masterchef clam chowder

YAPILIŞI 

Tencerenin içerisine darımsak soğan ve kerevizi kesip tereyağıyla beraber ilave edin. 

Ardından unu koyup karıştırın. Bu sırada kremayı yavaş yavaş boşaltın. 

Kavrulduktan sonra deniztarağını koyup karıştırın

Defne yaprağı ve patatesi küp küp kesil ilave ederken kemik suyunu boşaltın. 

Yaklaşık 35 dakika kaynatın. Ardından ocaktan alıp içine ekmek kırıntılarını ve taze maydanozu kesip ilave edin. 

Afiyet şifa olsun...

Makarna yiye yiye dal gibi incecik olun! Yağları cayır cayır yakan tarifMakarna yiye yiye dal gibi incecik olun! Yağları cayır cayır yakan tarifDiyet
# MasterChef Türkiye # çorba # masterchef türkiye all star # Clam Chowder Çorba
Nikotin deposu tarif! İlk Türklerin ilk yemeği! Unutkanlığı bitiren lezzet! Paranızı cebinizde tutan tarif!
Çok Okunanlar
1 Yapay zekadan Atatürk çizimleri
2 Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi
3 Yapay zekadan geçmişteki ünlülerin özçekimleri
4 Antalya'da ışık saçan köpekbalığı oltaya takıldı
5 Karatay'dan aşının yan etkilerini bitiren besin!