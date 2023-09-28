40 yıllık Ustalara Taş çıkaran Etli Kuru Fasulye Tarifi! Etli Kuru Fasulye Nasıl Yapılır?
Ayrılmaz ikilisi pilavla Türk mutfağının gözdesi, hele yanında ayran yoğurt veya turşu varsa! 40 yıllık Ustalara Taş çıkaran Etli Kuru Fasulye Tarifi! Etli Kuru Fasulye Nasıl Yapılır?
40 yıllık Ustalara Taş çıkaran Etli Kuru Fasulye Tarifi! Etli Kuru Fasulye Nasıl Yapılır?
Porsiyon: 4-6 Kişilik Hazırlık Süresi: 10 Dakika Pişirme Süresi: 40 Dakika
Malzemeler:
1,5 su bardağı kuru fasulye
1 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
300 gram kuşbaşı dana eti
4-5 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı pul biber
1 litre sıcak su
Yapılışı:
Kuru fasulyeler bir gece önceden sıcak suya konarak ıslatılır.
Soğan yemeklik doğranır ve sıvı yağ ile ısınmış düdüklü tencerede kavrulur.
Kuşbaşı doğranmış dana eti eklenir ve hafifçe kavrulur. Bu aşamada etler suyunu salacak ve çekecektir.
Salça ve baharatlar eklenir, ardından suyunu süzdüğümüz kuru fasulye karışıma ilave edilir.