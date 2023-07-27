42 yıllık köfteciye göre köfteye lezzet katan tüyo! Mutlaka köfte hazırlarken yapılmalı....

Köfte, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Kuzey Makedonya'da yaşayan köfteci Erdem İbrahim, yılların tecrübesiyle köfte yapmanın sırlarını paylaşıyor.

Köfte yaparken kullanılacak kıyma, dana ve kuzu karışımı olmalıdır. Bu sayede köftenin lezzeti daha da artar. Ayrıca kıymanın az yağlı olması da önemlidir. Böylece köfte daha hafif ve lezzetli olur.

Köfte harcına eklenen zeytinyağı, köftenin tadını daha da arttırır. Zeytinyağı, köftenin içindeki malzemelerin birbirine daha iyi yapışmasını sağlar ve köftenin daha sulu olmasını engeller.

Köfte pişirilirken üzerine eklenen buz parçacıkları, köftenin daha yumuşak ve lokum gibi olmasını sağlar. Ayrıca bu sayede köfte kurumaz ve daha uzun süre taze kalır.

Köfte yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da baharat kullanımıdır. Baharatlar, köftenin lezzetini arttırır ancak fazla kullanıldığında tadını bozabilir. Bu nedenle baharatların ölçüsüne dikkat edilmelidir.

TAVADA KÖFTE TARİFİNİN DETAYLARI

MALZEMELER:

500 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 adet yumurta

1,5 yemek kaşığı galeta unu

Yarım demet maydanoz

Zeytinyağı

Kimyon

Karabiber

Tuz

NASIL YAPILIR?

İlk olarak soğanları rendeleyin. Maydanozları da ince ince kıyın ve soğanların üzerine ekleyin. Ardından kıyma, zeytinyağı ve tuzu da ilave edip güzelce yoğurun. Yoğurma işlemine devam ederken baharatları da ekleyin. Köfte harcınızı dinlendirmek için buzdolabına kaldırın.

Köfte harcınız dinlendikten sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alın. Ardından yuvarlayıp hafifçe bastırın. Köfteleriniz hazır olunca ızgara ya da tavada kızartabilirsiniz.

Derleme: Ulusal.com.tr - Yararlanılan kaynaklar: youtube.com - Hurriyet.com.tr