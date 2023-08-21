44 yıllık aşçıdan sütlaç yaparken bilinmesi gereken püf nokta! Pirinçler parlıyor

Sütlaç yapmak, Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biridir. Ancak, gerçek bir sütlaç ustası olmak için yılların tecrübesine sahip olmak gerekir. Bu nedenle, 44 yıllık bir aşçıdan sütlaç yaparken bilinmesi gereken püf noktalarını öğrenmek oldukça önemlidir. İşte 44 yıllık aşçının sütlaç tarifiyle ilgili paylaştığı o bilgiler

Peki, sütlaç yaparken nelere dikkat etmek gerekir? İşte size sütlaç yaparken bilinmesi gereken püf noktaları:

1. Pirinçlerinizi mutlaka yıkayın ve suyunu süzün. Bu sayede sütlaç daha kıvamlı ve lezzetli olacaktır.

2. Pirinçleri süt ile pişirmeye başlamadan önce, bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Su kaynadıktan sonra pirinçleri 10 dakika boyunca haşlayın. Bu sayede pirinçleriniz daha parlak ve beyaz olacaktır.

3. Sütü tencereye ekledikten sonra, ara sıra karıştırarak pişirin. Sütün kaynamamasına dikkat edin. Ayrıca, sütün yanmaması için altını kısık ateşte tutun.

4. Şeker miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ancak, fazla şeker kullanmak sütlaçın kıvamını bozabilir.

5. Sütlaç piştikten sonra, ocaktan almadan önce vanilya ekleyebilirsiniz. Vanilya, sütlaçın lezzetini arttıracaktır.

6. Sütlaçı servis yapmadan önce, üzerine tarçın serpebilirsiniz. Tarçın, sütlaçın lezzetini tamamlayacaktır.

Malzemeler;



· 1 su bardağı kadar şeker

· 1 litre süt

·Yarım su bardağı pirinç

· 1 paket vanilya

· 3 yemek kaşığı kadar buğday nişastası

· 2 su bardağı su

Bu malzemeleri eksiksiz ve tam ölçülü olarak yaptığınızda harika ve lezzetli bir sütlaç elde edebilirsiniz.

Yapımı;

Fırında sütlacın yapımı oldukça kolay ve pratiktir. Öncelikle pirinci güzelce yıkayınız ve ardından üzerine 2 bardak su koyarak yumuşayana kadar haşlayınız. Suyunu iyice çekecek ve çok az bir su kalacaktır. Haşlanmış, yumuşamış olan pirincin üzerine sütü ve vanilyayı ekleyerek iyice karıştırınız. Bu karışım kaynamaya başladığında ise üzerine şekeri ve çok az sütle açtığınız nişastayı ekleyiniz ve sütlaç kaynamaya başlayana kadar karıştırınız.

Kaynamaya başladıktan sonra ise 10-15 dakika kadar kısık ateşte kaynamaya bırakınız. Daha sonra ise hazır hale gelen sütlaçları ısıya dayanıklı olan toprak, cam veya alüminyum kâselere paylaştırınız. Ardından fırın tepsisine soğuk su koyunuz ve kâseleri içine yerleştiriniz. Tepsinin içine koyduğunuz su, kâselerin yarısına kadar gelmelidir. Tepsinin içine koymuş olduğunuz su sütlacın katı olmamasını sağlar ve fırının içinde buharlaşma yaparak sütlacın hem daha lezzetli olmasını sağlar hem de sütlaç kâselerinin zarar görmesini önler.

Ardından tepsiyi önceden ısıtılmış olan 200 derecelik fırına koyunuz ve sütlacın üzeri kızarana kadar pişirmeye devam ediniz. Sütlacın üzeri kabuk tutup kızarmaya başladığında ise fırında çıkarınız. Soğumaya, dinlenmeye bıraktığınız sütlacı istediğiniz gibi üzerine fındık veya ceviz serperek ikram edebilirsiniz. Vermiş olduğumuz malzemelere göre genellikle 6-7 adet sütlaç çıkmaktadır. Alüminyum kâselerde yapacaksanız eğer daha fazla çıkacaktır. Afiyet olsun.

Kaynak: Milliyet.com.tr - Derleme: Ulusal.com.tr