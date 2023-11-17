44 Yıllık Köfte Ustası Lezzetini Sırrını Açıkladı 😋 Nuri Ustanın Köfteleri Asla Sönmüyor
Nuri Pehlivanoğlu 44 yıldır Kapalıçarşı'da köftelerini ilk günkü gibi yapmaya devam ediyor. Köfte Ustası Pehlivanoğlu, köftelerin dağılmaması ve sönmemesi için içine karbonat eklediğini açıkladı. İşte 44 yıllık usta köfteciden, leziz köftelerinin tarifi...
Türk mutfağında köftenin yeri ayrıdır. Hele ki köfteyi annelerimizin elinde yiyorsak tadından yenmez... Ancak köfte yaparken, köftenin dağılmaması ve sönmemesi için bir takım teknikler uygularız. Bunun için de köfteler karbonat ekleriz.
KUYRUK YAĞI LEZZETİNE LEZZET KATIYOR
Köftenin sönmemesi ve dağılmaması için karbonat eklenmelidir. Köftenin daha lezzetli olması içinse bir püf noktası vardır. Köftenin içine kuyruk yağı eklerseniz lezzetine doyamayacaksınız.
Köftenin harcına bir çorba kaşığı kuyruk yağı eklemek lezzetini 5’e katlıyor. Kuyruk yağlı köfte tarifi için gereken malzemeler:
- Yarım kilo dana kıyma
- 1 çorba kaşığı kuyruk yağı
- 1 adet rendelenmiş soğan
- 2 dilim bayat ekmek içi
- 1 diş rendelenmiş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber, pul biber ,nane ,kimyon, kekik
KÖFTE HARCININ PÜF NOKTALARI
Lezzetli bir köfte yapmak için ilk önce doğru kıymanın seçilmesi gerekmektedir. Döş ya da kaburgadan kıyma kullanmak köftenin tadını direkt etkileyecektir. Köfteyi alırken 2 kere çekilmesi gerekir. Aynı zamanda soğanlar, rendenin ince kısmıyla rendelenmelidir. Eğer soğanı bu şekilde rendelemezseniz soğanın acı suyu köfleterinize eklenecektir.