5 çaylarının vazgeçilmezi tuzlu kurabiye nasıl yapılır? Sıcacık pastaneden çıkmış gibi tuzlu kurabiye tarifi

Çayın tiryakisi olup da yanında atıştırmaya bayılanlar, dışarıdan almak yerine daha iyisini evde yapabilirsiniz, içinde ne olduğundan şüphe etmeden rahat rahat tüketebilirsiniz! Evinize gelen sizin yaptığınızı duyunca, tarif için yalvaracak! Herkesin evde yapabileceği, leziz bir tuzlu atıştırmalık tarifiyle geldik: sıcacık pastaneden çıkmış gibi tuzlu kurabiye tarifi. Bir an önce denemek için okuyun:

5 ÇAYLARININ VAZGEÇİLMEZİ TUZLU KURABİYE NASIL YAPILIR? SICACIK PASTANEDEN ÇIKMIŞ GİBİ TUZLU KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

17,5 yemek kaşığı (250 gram) oda sıcaklığında tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 adet yumurta beyazı

1/2 kahve fincanı sirke

1/4 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

4 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı susam

1 yemek kaşığı çörek otu

Nasıl Yapılır?

Oda sıcaklığındaki tereyağını küp küp doğrayarak bir kaseye alın. Üzerine sıvı yağı, 1 adet yumurta, 1 adet yumurta beyazını, sirkeyi, tuzu ve toz şekeri ekleyin. Malzemeler iyice karışana kadar karıştırın. Elenmiş unu yavaşça sıvı karışıma ekleyin ve yoğurun. Kabartma tozunu da ekleyip homojen bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Ardından 8-9 cm uzunluğunda rulolar haline getirin. Ruloları kenarlarından tutup çaprazlama olarak birleştirin, böylece kurdele şekli oluşturun. Yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine hazırladığınız kurabiyeleri yerleştirin. Yumurta sarısını bir fırça yardımıyla kurabiyelerin üzerine sürün. Üzerlerine susam ve çörek otunu serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 20 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişirin. Kurabiyeler altın rengini alıp hafifçe kızardığında fırından çıkarın.

Soğuduktan sonra servis edebilir veya hava almayan bir kapta saklayabilirsiniz.

Afiyet olsun!