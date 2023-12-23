A vitamini Deposu Harika Havuç Çorbası Tarifi! Havuç Çorbası Nasıl Yapılır?

Havuç sağlık açısından oldukça önemli olan bir besin kaynağıdır. Havuç, bağışıklık sistemini güçlendiren önemli bir sebze türüdür. Özelliklede çocukların büyüme ve gelişme çağında önemli rol oynamakta ve tüketilmesi önerilmektedir. Göz sağlığı açısından da oldukça önemli olan havuç K vitamini barındıran bir sebzedir. Aynı zamanda havuç, kanın pıhtılaşmasını sağlayarak kemik sağlığını geliştirmektedir.

Havucun faydaları saymakla bitmez. Havuç birçok yemeğe lezzet katan bir sebzedir. Yemeklerde, salatalarda, mezelerde kısacası mutfakta sıklıkla kullanılan havuç, aynı zamanda çorba olarak da sofralarımızda yer almaktadır. Nefis mi nefis havuç çorbası tarifini sizin için araştırdık. İşte çok ama çok lezzetli havuç çorbası tarifi…

Havuç Çorbası

Malzemeler;

4 tane orta boy havuç

2 tane kuru soğan

4 diş sarımsak

3 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı süt

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

6 su bardağı su

Yarım demet dereotu

Hazırlanışı;