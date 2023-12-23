A vitamini Deposu Harika Havuç Çorbası Tarifi! Havuç Çorbası Nasıl Yapılır?

Çok ama çok lezzetli bir çorba tarifiyle karşınızdayız! Harika havuç çorbası tarifini sizin için araştırdık! Bu çorbayı denemeyen kalmasın! Havuç çorbası nasıl yapılır! İşte havuç çorbası tarifinin detayları…

A vitamini Deposu Harika Havuç Çorbası Tarifi! Havuç Çorbası Nasıl Yapılır?
Harika Havuç Çorbası Tarifi!
Editör: Selime Albayrak
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Havuç sağlık açısından oldukça önemli olan bir besin kaynağıdır. Havuç, bağışıklık sistemini güçlendiren önemli bir sebze türüdür. Özelliklede çocukların büyüme ve gelişme çağında önemli rol oynamakta ve tüketilmesi önerilmektedir. Göz sağlığı açısından da oldukça önemli olan havuç K vitamini barındıran bir sebzedir. Aynı zamanda havuç, kanın pıhtılaşmasını sağlayarak kemik sağlığını geliştirmektedir.

Havucun faydaları saymakla bitmez. Havuç birçok yemeğe lezzet katan bir sebzedir. Yemeklerde, salatalarda, mezelerde kısacası mutfakta sıklıkla kullanılan havuç, aynı zamanda çorba olarak da sofralarımızda yer almaktadır. Nefis mi nefis havuç çorbası tarifini sizin için araştırdık. İşte çok ama çok lezzetli havuç çorbası tarifi…

Havuç Çorbası

Havuç Çorbası

Malzemeler;

  • 4 tane orta boy havuç
  • 2 tane kuru soğan
  • 4 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Tuz
  • 6 su bardağı su
  • Yarım demet dereotu

Hazırlanışı;

  • Bir tencereye zeytinyağını, iri iri doğradığınız soğanları, sarımsakları ve rendelediğiniz havuçları koyup 6 dakika kadar kavurun.
  • Ardından unu ve tereyağını ekleyip kavurmaya devam edin.
  • Baharatları ve suyu ekleyip karıştırın. Kaynadıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp 20 dakika pişirmeye bırakın.
  • Daha sonra kaynattığınız malzemeleri blenderdan geçirin. Bir çay bardağı sütü de ekleyip karıştırın ve 5 dakika kadar daha pişirin ardından ocağın altını kapatın.
  • İnce ince kıydığınız dereotunu da ekleyip iyice karıştırın.
  • Havuç çorbanız hazır afiyetle yiyebilirsiniz.
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