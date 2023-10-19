Acının En Tatlı Hali! Tadına Doyamayacağınız Aşk Reçeli Tarifi!

Acı biberin hiç bu kadar tatlı olabileceği aklınıza gelmezdi. Acı biberden reçel mi olur? Dediğinizi duyar gibiyiz. Yanlış duymadınız, acil biberden nefis bir reçel oluyor. Herkes tarafından pek bilinmeyen acı biber reçeli, deneyenlerin vazgeçemeyeceği bir tat haline geliyor. Acı biber, genellikle turşu olarak tüketilmektedir. Turşunun yanı sıra çeşitli yemeklerde ve yiyeceklerle beraber de tüketilmektedir.

Pek aşina olmadığınız acı biber reçeli ise ön yargılarınızı yıkarak deneyebileceğiniz nefis bir reçel. Sizlerde acı ve tatlının müthiş uyumu olan ve bu yüzden aşk reçeli olarak da adlandırılan acı biber reçelini denemek isterseniz, sizin için hazırladığımız tarifimize göz atabilirsiniz.

Acı Biber Reçeli

Malzemeler;

9 adet kırmızı biber

5 adet chili acı biber

2 buçuk su bardağı toz şeker

1 buçuk çay bardağı su

Yarım limon suyu

Hazırlanışı;