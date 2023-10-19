Acının En Tatlı Hali! Tadına Doyamayacağınız Aşk Reçeli Tarifi!
Ön yargılarınızı yıkmaya geliyoruz! Tatlı, aynı zamanda acımsı bir tadı olan acı biber reçelinin tarifini sizin için araştırdık. Yedikçe iştahınızı açacak acı biber reçeli tarifinin tüm detayları yazımızda.
Acı biberin hiç bu kadar tatlı olabileceği aklınıza gelmezdi. Acı biberden reçel mi olur? Dediğinizi duyar gibiyiz. Yanlış duymadınız, acil biberden nefis bir reçel oluyor. Herkes tarafından pek bilinmeyen acı biber reçeli, deneyenlerin vazgeçemeyeceği bir tat haline geliyor. Acı biber, genellikle turşu olarak tüketilmektedir. Turşunun yanı sıra çeşitli yemeklerde ve yiyeceklerle beraber de tüketilmektedir.
Pek aşina olmadığınız acı biber reçeli ise ön yargılarınızı yıkarak deneyebileceğiniz nefis bir reçel. Sizlerde acı ve tatlının müthiş uyumu olan ve bu yüzden aşk reçeli olarak da adlandırılan acı biber reçelini denemek isterseniz, sizin için hazırladığımız tarifimize göz atabilirsiniz.
Acı Biber Reçeli
Malzemeler;
- 9 adet kırmızı biber
- 5 adet chili acı biber
- 2 buçuk su bardağı toz şeker
- 1 buçuk çay bardağı su
- Yarım limon suyu
Hazırlanışı;
- Öncelikle eldivenlerinizi takın. (Acı biber ellerinizi yakmasın)
- Biberlerinizi güzelce yıkayın.
- Yıkadığınız biberlerinizin tohumlarını temizleyin ve küp küp kesin.
- Kestiğiniz biberleri tencerenize alın ve üzerine şekeri ilave edip karıştırın.
- Tencerenizin kapağını kapatarak biberlerinizi 2-3 saat dinlendirmeye bırakın.
- Dinlendirdiğiniz biberlerinizi ocağa alın.
- Su ve limon suyunu ekleyerek ocağınızın altını açın.
- Reçelinizi yaklaşık 45-50 dakika kadar pişirin.
- Reçelinizin kıvamını test etmek için; buzdolabında önceden beklettiğiniz çay tabağına reçelinizden bir miktar koyun.
- Reçelinizin kıvamı yoğunlaşmışsa kaynama süresi tamamlanmıştır.
- Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.