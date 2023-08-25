Adana böreğinin püf noktası. Su böreğinden bile daha güzel olması için deneyin

Adana böreği, Türk mutfağının en lezzetli böreklerinden biridir. Etli iç harcı ve çıtır çıtır yufkası ile herkesin damak zevkine hitap eder. Ancak, adana böreğinin yapımı biraz zahmetlidir ve püf noktalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu içeriğimizde, adana böreği yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve neden su böreği ile karşılaştırıldığını açıklayacağız.

Adana Böreği Yaparken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

1. Yufka hamurunu açarken dikkatli olun: Adana böreğinin en önemli özelliklerinden biri, ince ve çıtır yufkalarıdır. Yufka hamurunu açarken un kullanmaktan kaçının ve yufkaların çok ince olmasına özen gösterin.

2. İç harcı hazırlarken eti iyice kavurun: Adana böreğinin lezzeti, iç harcındaki etin lezzetinden gelir. Etinizi iyice kavurarak, suyunu salmasını engelleyin ve iç harcın daha lezzetli olmasını sağlayın.

3. Yufkaları katlayın: Adana böreği, kat kat yufkaların arasına etli iç harcın konulması ile yapılır. Yufkaları katlarken, aralarına tereyağı sürmeyi unutmayın. Bu, böreğin daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.

4. Pişirme işlemine dikkat edin: Adana böreğinin pişirme süresi oldukça kısadır ve yüksek ateşte yapılması gerekmektedir. Böreğin çıtır çıtır olması için pişirme işlemini doğru yapmanız önemlidir.

Neden Su Böreği İle Karıştırılıyor?

Adana böreği, su böreğine göre daha zahmetli bir börek çeşididir. Su böreği ise daha kolay ve pratik bir şekilde yapılabilir. Ancak, adana böreği su böreğine göre daha lezzetlidir ve yapımında kullanılan malzemeler de farklıdır. Adana böreğinde kullanılan etli iç harç ve baharatlar, su böreğinde kullanılmaz. Ayrıca, adana böreği daha çıtır ve ince yufkalarla yapılırken, su böreği daha yumuşak bir hamur ile hazırlanır.

Çıtır Çıtır Adana Böreği Tarifi

Malzemeler

- 16 tane baklavalık yufka

- 2 tane yufka

- 2 adet yumurta

- 1 su bardağı (200 ml) süt

- 200 gram tereyağı

- 500 gram kaşar peyniri

- 200 gram çeçil peyniri ya da dil peyniri

Hazırlanışı

- İlk olarak taban için kullanacağınız baklavalık yufkaları tezgâha koyun.

- Sonra pişireceğiniz tepsiyi yufkanın üzerine koyun ve kalan fazlalıkları kesin. Bu işlemi 16 adet yufkaya da uygulayın.

- Tereyağını küçük bir tavada eritin.

- Tepsinin tabanına ve kenarlarına erittiğiniz tereyağından sürün.

- 8 tane baklavalık yufkaların her birinin arasına tereyağı sürerek tepsiye yerleştirin ve yufkaları kare dilimler hâlinde kesin.

- Sosu için uygun bir kâseye sütü ve yumurtayı koyarak iyice çırpın.

- 1 adet böreklik yufkayı parçalara ayırın. Bu parçaları sosa batırarak tepsiye yerleştirin.

- Kaşar peynirini rendeleyin ve yufkaların üzerini kaplayacak şekilde yayın.

- Üzerine çeçil peyniri veya dil peynirini de yerleştirin.

- 1 adet böreklik yufkayı yine parçalara ayırarak sosa bulayın ve tepsiye yerleştirin.

- Yine 8 adet baklavalık yufkanın aralarına tereyağı sürerek üste yerleştirin. Son katın üzerine de tereyağı sürün.

- Ocağınızı kısık ateşte açın ve tepsiyi ocağa yerleştirin.

- Pişme sırasında tepsiyi ara sıra çevirin. Böylece böreğin her tarafı eşit düzeyde kızarır.

- Alt kısmı piştikten sonra aynı büyüklükte başka bir tepsiyi tereyağı ile yağlayın.

- Böreğin kolayca çevrilmesi için kenarlarını bir bıçak yardımıyla ayırın.

- Boş tepsiyi böreğin üzerine yerleştirin ve dikkatli bir şekilde ters çevirin.

- Tepsiyi ocağa alarak diğer tarafını da pişirin.

- İki tarafı da güzelce kızaran böreğiniz hazır!

Kaynaklar: youtube.com - dunya.com