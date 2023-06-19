Adanalılar bu tatlı için kavga çıkarır! MasterChef All Star taş kadayıf nasıl yaplır?

Türkiye'nin en iyi mutfaklarından biri olan Adana'da sokak lezzeti sayılan taş kadayıf evlerinize konuk oluyor. Aslında taş kadayıf Malatya ve Adıyaman'da da sıklıkla yapılır. Ancak Adanalılar bu lezzeti daha çok benimsedi. Adana da meşhur olan taş kadayıf tarifi MasterChef All Star'da yer aldı. Sizler için Adanalıların kavga bile ettiği bu eşsiz lezzetin tarifini araştırdık.

Fıstık ve ceviz tamamen tercihe bağlı tüketilir. Adanalılar bu lezzeti ceviz ile Malatya ise fıstıkla daha çok tercih eder. Şerbeti ve kıvamını ayarladıktan sonra beş çaylarına ya da yemek sonrası tatlılarda yazın kaymakla ikram edilebilir.

TAŞ KADAYIF NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

Yarım su bardağı ılık su

Yarım su bardağı ılık süt

1 yemek kaşığı irmik

Yarım tatlı kaşığı maya

Yarım tatlı kaşığı şeker

1 su bardağı un

3 su bardağı sıvıyağ

Çekilmiş ceviz içi (göz kararı)

Şerbet için

Su, limon, şeker

YAPILIŞI

Unu bir kaba boşaltın tam ortasına ılık suyu ve sütü koyun.

Karıştırırken içine maya ve şekeri ilave edin.

Bu sırada irmiği de koyun.

30 dakika yoğurduktan sonra dinlenmeye bırakın.

Ardından ceviz büyüklüğü kadar parçalar koparın.

Yuvarlatıp tam içine ceviz koyun ikiye katlayıp kenarlarını kıvırın.

Hamuru kızgın yağa atıp kızartın.

Kızaran hamurları bir tepsiye dizin.

Bir su bardağı suyu bir damla limonu ve yarım su bardağı şekeri kaynatın.

Şerbet kıvamındayken kızartılmış hamurlar soğuduktan sonra üzerlerine dökün.

Dilerseniz kaymakla ikram edin.

Afiyet şifa olsun...