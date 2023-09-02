Ağız sulandıran yumuşacık kıvamlı pankek için kolları sıvayın! İtalyanlı ustaların bile bilmediği tarif

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi haline gelen pankek tarifinin en kritik noktalarını keşfettik. İtalyanlı ustaların bile bilmediği bu tarif sayesinde sofralarını şenlendirin komşularınızı kıskandırın. İşte yumuşacık kıvamlı pankek tarifi

Ağız sulandıran yumuşacık kıvamlı pankek için kolları sıvayın! İtalyanlı ustaların bile bilmediği tarif
Ağız sulandıran yumuşacık kıvamlı pankek için kolları sıvayın!
Editör: Fatimatüzzehra Maslak
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İtalya mutfağından hayatımıza giren pankek kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alır. Ülkemizde de adeta kültür haline gelen pankek yapımı biraz riskli bir tariftir. Bu yüzden çoğu kişi yapmaktan imtina eder. Ancak sizler için en kolay ve kıvamının yumuşacık olacağı tarifi keşfettik. 

Ağızları sulandıran içine dilerseniz tatlı dilerseniz tuzlu lezzetler ekleyerek tüketebileceğiniz pankek aynı zamanda ofis ortamına ya da beslenme çantasına da eklenebilir. 

pankek nasıl yapılır

PANKEK NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

  • 2 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 1 bardağı süt
  • 1/5 bardak un
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu

pankek nasıl yapılır

YAPILIŞI 

Öncelikle şeker ve yumurtayı çırpın. Çünkü en kritik püf  nokta buradan başlıyor. 

İyi çırpınmış yumurta kıvamı yumuşatır. Ardından sütü ilave edip çırpmaya devam edin. 

Daha sonra unu azar azar katın. Çünkü pankek hamuru cıvık ancak düz bir hamur olmalı. 

Bu yüzden çırpma işleminde asla pütürlenme kalmamalı. 

Akabinde de içine karbonat tozu ve vanilya ekleyin. 

Bir kepçe yardımıyla teflon tavaya bir miktar dökün. 

Arkalı önlü pişirin. 

Daha sonra servis edin.

Afiyet şifa olsun...

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