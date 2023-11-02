Aman Parmaklara Dikkat! 😋 Tadından Vazgeçemeyeceğiniz Tahinli Muhallebi Tarifi!

Hem sağlıklı hem de leziz bir tatlıya ne dersiniz? Tadından vazgeçemeyeceğiniz, tam kıvamında, leziz bir tatlı tarifi ile sizlerleyiz. İşte tahinli muhallebi tarifi...

Tahinli Muhallebi İçin Malzemeler

- 1 litre süt

- 1 adet yumurta sarısı

- 1 tatlı kaşığı tereyağı

- 3 yemek kaşığı nişasta

- 2 yemek kaşığı tam buğday unu

- 4 yemek kaşığı bal

- 1 çay bardağı tahin

Piştikten sonra:

- 1 su bardağından 2 parmak az tahin

- 1 tatlı kaşığı tereyağı

- 1 paket vanilya

Süslemek için:

- Tahin ,fıstık kırığı

Tahinli Muhallebi Tarifi Nasıl Yapılır?

Tencereye un ,nişasta, şeker, yumurta ve sütü alalım, iyice karıştıralım . Ocağa alıp, kaynayana kadar karıştıralım. Kaynayıp göz göz olmaya başlayınca altını kısalım 2 dakika daha pişirip, kıvam aldıktan sonra ocaktan alalım. İçerisine tereyağı tahin ve vanilyayı ekleyip karıştırarak yedirelim. Ardından kaselere pay edelim kup kullandım oda ısısına gelince buzdolabında dinlendirelim . Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz ,ben süslemeyi kuplarda yapmadım soğuduktan sonra kenarlarından oynatarak kuptan sıyrılmasını sağladım. Ardından tabak üzerine ters çevirerek servis yapmayı tercih ettim sizde sevdiğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun... 😋

Tahinli Muhallebinin Püf Noktaları

📌 Kullanacağınız kaseyi sudan geçirin muhallebi rahat sıyrılsın.

📌 1 gece dinlenirse çok daha iyi kıvam alır.

📌 Asla yumurta kokmuyor, sütü azar azar ekleyin ve iyi karıştırın topak olmasın.