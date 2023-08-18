Amasya'daki aşçılar kuru fasulye pişirirken tencereye ekliyor. Fasulyeler gaz yapmıyor

Kuru fasulye pişirirken, aşçılar tencereye kimyon ve karbonat eklemektedir. Bu sayede yemeğin gaz yapmasını önlemekte ve daha kolay sindirilebilir hale getirmektedirler. Ayrıca, fasulyelerin önceden ıslatılması da sindirim sürecini kolaylaştırmaktadır.

İşte size Amasya'daki aşçıların kuru fasulye pişirirken kullandığı 5 püf nokta:

1. Fasulyeleri önceden ıslatın: Fasulyeleri pişirme öncesinde en az 8 saat boyunca suda bekletin. Bu sayede fasulyeler daha kolay pişer ve sindirimi daha rahat olur.

2. Baharatları doğru kullanın: Kuru fasulye pişirirken tencereye kimyon ve karbonat ekleyin. Bu baharatlar yemeğin gaz yapmasını önleyecektir.

3. Pişirme süresine dikkat edin: Fasulyeleri pişirirken sürekli kontrol edin ve gerektiğinde su ekleyin. Yaklaşık 2 saat pişirdikten sonra fasulyelerin pişip pişmediğini kontrol edin.

4. Tuzunu sonradan ekleyin: Fasulyelerin tuzunu pişirme sürecinin sonunda ekleyin. Tuz, fasulyelerin daha çabuk pişmesine neden olabilir.

5. Yanında turşu veya yoğurt tüketin: Kuru fasulye yemeğinin yanında turşu veya yoğurt tüketmek sindirim sürecini kolaylaştırır ve gaz yapma ihtimalini azaltır.

Kuru fasulye pişirmek, biraz sabır gerektiren bir işlemdir. Ancak, Amasya'daki aşçıların kullandığı bu püf noktaları sayesinde lezzetli ve sindirimi kolay bir yemek hazırlayabilirsiniz. Deneyin, lezzetini keşfedin!

Islatmadan kuru fasulye nasıl pişirilir?

Kuru fasulyelerinizi derin bir tencerenin içerisine aktarın. Üzerine süt ilave edin. Kısık ateşte karıştırarak ve sütün taşmamasına özen göstererek pişirmeye başlayın. Kuru fasulyeler cinsine bağlı olarak ortalama 40 dakika - 1 saat içerisinde yumuşamaya başlayacaktır. Yumuşamaya başladıklarında ocaktan alın. Yumuşayan kuru fasulyeleri sudan geçirin.

Sudan geçirdikten sonra bildiğiniz klasik kuru fasulye tarifini yapmaya koyulun. Ancak suyunu fazla koymanızı öneririz. Çünkü daha önceden ıslatılmadığı için pişme süresi biraz daha uzun olacaktır. Bu şekilde pişirirseniz kuru fasulyeniz klasik pişirme süresinden daha uzun bir sürenizi alsa da akşama kadar sofranıza konmuş olacaktır.

Süreci hızlandırmak isteyenlerinize, ''Benim hiç o kadar vaktim yok'' diyenlerinize bir önerimiz daha var. Kullanmaktan biraz çekindiğimiz ama doğru kullanımda şahane sonuçlar veren düdüklü tencere! Basınç etkisiyle pişen etler, en pişmesi zor sebzeler dahi çabucak pişebiliyor. Kuru fasulye de bunlardan biri.

Düdüklü tencerenizin içerisine kuru fasulyelerinizi aktarın. Üzerine suyunu ilave edin. Daha lezzetli olması için mutlaka yağ, tuz ve gizli bir öneri olan defne yaprağını da ilave etmeyi ihmal etmeyin. Bu şekilde suyu eksildikçe ilave ederek bu şekilde kuru fasulyeler hafif yumuşayana kadar kapağı açık bir şekilde pişirin.

Ardından tarifinizdeki malzemeleri ilave ederek kapağını kapatın ve kuru fasulyenizi düdüklü tencerenizin pişirme süresine bağlı olarak (bu süre ortalama 20-30 dakika arası değişecektir) pişirin. Ardından da düdüklünün kapağını dikkatli bir şekilde açın. Sıcak sıcak kuru fasulyenizi servis edin.

Bu iki yöntemi de uygularken içine soğan, defne yaprağı, biberiye gibi malzemeler eklemeniz lezzetini güzelleştirecektir. Kimyon koymanız da yerken sindirim sisteminizin yorulmamasına neden olacaktır, aklınızda bulunsun.

Kaynak: Yemek.com - Derleme: Aydinlik.com.tr - Fotoğraflar: Youtube.com