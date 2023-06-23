Anne eli değmiş gibi! Çıtır çıtır kıymalı börek nasıl yapılır?
Hemen hemen herkes annesinin el lezzetinden çıkan börekleri bayılarak yer. Sizler için çıtır çıtır olan kıymalı börek tarifini araştırdık. Anne eli değmiş gibi olan bu tarifle 30 dakikada eşsiz kıymalı böreğe ulaşabilirsiniz. İşte çıtır çıtır ses çıkaran kıymalı börek tarifi...
Kahvaltıların beş çaylarının ya da ana yemek yanına getirilecek ara yemeklerin baş tacı olan kıymalı börek tarifini evlerinize taşıyın. Anne eli değmiş gibi yapılan kıymalı börek tarifinin püf noktalarını sizler için araştırdık. Annelerin yaptığı börek tariflerini aratmayan bu lezzet sayesinde eskilere gidebilirsiniz. Sofralarını şenlendirecek kıymalı tarifi mutlaka bir yere not alın. Yağ oranı ve çıtırlığı içinde püf noktalara dikkat.
KIYMALI BÖREK NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
4 yaprak hazır yufka
250 gram dana kıyma (yağsız)
Yarım çay bardağı soda
Yarım çay bardağı yağ
Karabiber, Pul biber, tuz
Yarım adet kuru soğan
Bir diş sarımsak
Bir çay kaşığı salça
Yumurta sarısı, çörek otu
YAPILIŞI
Öncelikle tavaya soğanları ince kesip ekleyin.
Soğanlar kavrulduktan sonra sarımsak ve kıymaları ilave edin.
Son olarak ise baharatları ve salçayı koyun.
Karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın.
Arından soda ve yağı karıştırın.
Hazır yufkaları tam ortadan kesip üçgen şekli verin.
Fırçayı soda ve yağ karışımına batırıp yufkalara sürün.
Soğumuş kıymayı içine koyun.
Arından sarın. Üzerine de sürüp sonra yumurtalayın.
Çörek otlarını döküp 170 derece ısıtılmış fırına koyun.
30 dakika sonra çıkarın.
Afiyet şifa olsun...