Anne eli değmiş gibi! Çıtır çıtır kıymalı börek nasıl yapılır?

Hemen hemen herkes annesinin el lezzetinden çıkan börekleri bayılarak yer. Sizler için çıtır çıtır olan kıymalı börek tarifini araştırdık. Anne eli değmiş gibi olan bu tarifle 30 dakikada eşsiz kıymalı böreğe ulaşabilirsiniz. İşte çıtır çıtır ses çıkaran kıymalı börek tarifi...

Anne eli değmiş gibi! Çıtır çıtır kıymalı börek nasıl yapılır?
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Kahvaltıların beş çaylarının ya da ana yemek yanına getirilecek ara yemeklerin baş tacı olan kıymabörek tarifini evlerinize taşıyın. Anne eli değmiş gibi yapılan kıymabörek tarifinin püf noktalarını sizler için araştırdık. Annelerin yaptığı börek tariflerini aratmayan bu lezzet sayesinde eskilere gidebilirsiniz. Sofralarını şenlendirecek kıymalı tarifi mutlaka bir yere not alın. Yağ oranı ve çıtırlığı içinde püf noktalara dikkat. 

Kıymalı börek tarifi

KIYMALI BÖREK NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

4 yaprak hazır yufka 

250 gram dana kıyma (yağsız)

Yarım çay bardağı soda

Yarım çay bardağı yağ

Karabiber, Pul biber, tuz

Yarım adet kuru soğan 

Bir diş sarımsak 

Bir çay kaşığı salça 

Yumurta sarısı, çörek otu

Kıymalı börek tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle tavaya soğanları ince kesip ekleyin. 

Soğanlar kavrulduktan sonra sarımsak ve kıymaları ilave edin. 

Son olarak ise baharatları ve salçayı koyun. 

Karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın. 

Arından soda ve yağı karıştırın. 

Hazır yufkaları tam ortadan kesip üçgen şekli verin. 

Kıymalı börek tarifi

Fırçayı soda ve yağ karışımına batırıp yufkalara sürün.

Soğumuş kıymayı içine koyun. 

Arından sarın. Üzerine de sürüp sonra yumurtalayın. 

Çörek otlarını döküp 170 derece ısıtılmış fırına koyun. 

30 dakika sonra çıkarın.

Afiyet şifa olsun...

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