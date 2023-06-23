Anne eli değmiş gibi! Çıtır çıtır kıymalı börek nasıl yapılır?

Kahvaltıların beş çaylarının ya da ana yemek yanına getirilecek ara yemeklerin baş tacı olan kıymalı börek tarifini evlerinize taşıyın. Anne eli değmiş gibi yapılan kıymalı börek tarifinin püf noktalarını sizler için araştırdık. Annelerin yaptığı börek tariflerini aratmayan bu lezzet sayesinde eskilere gidebilirsiniz. Sofralarını şenlendirecek kıymalı tarifi mutlaka bir yere not alın. Yağ oranı ve çıtırlığı içinde püf noktalara dikkat.

KIYMALI BÖREK NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

4 yaprak hazır yufka

250 gram dana kıyma (yağsız)

Yarım çay bardağı soda

Yarım çay bardağı yağ

Karabiber, Pul biber, tuz

Yarım adet kuru soğan

Bir diş sarımsak

Bir çay kaşığı salça

Yumurta sarısı, çörek otu

YAPILIŞI

Öncelikle tavaya soğanları ince kesip ekleyin.

Soğanlar kavrulduktan sonra sarımsak ve kıymaları ilave edin.

Son olarak ise baharatları ve salçayı koyun.

Karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın.

Arından soda ve yağı karıştırın.

Hazır yufkaları tam ortadan kesip üçgen şekli verin.

Fırçayı soda ve yağ karışımına batırıp yufkalara sürün.

Soğumuş kıymayı içine koyun.

Arından sarın. Üzerine de sürüp sonra yumurtalayın.

Çörek otlarını döküp 170 derece ısıtılmış fırına koyun.

30 dakika sonra çıkarın.

Afiyet şifa olsun...