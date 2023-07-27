Antioksidan deposu içecek! Serinletici 4 malzemeli çilekli naneli frozen

Sıcak yaz günlerinde ferahlamanın en lezzetli yolu olan "Çilekli Nane Frozen", içinde barındırdığı çilek, nane ve buzun muhteşem uyumuyla her mevsime yakışan bir içecek olma özelliğine sahip. Ancak yaz aylarında, serinletici tadı ve ferahlatıcı etkisiyle tam anlamıyla içinizi açacak!

Dışarıdan satın almadan kendi mutfağınızda kolayca hazırlayabileceğiniz bu leziz içeceğin yapımı oldukça pratik.

Üstelik gerekli malzemeleri hemen hemen her evde bulmanız mümkün. Dondurulmuş çileklerin doğal tatlılığı, taze nane yapraklarının ferahlatıcı aroması ve buzun serinliği bir araya geldiğinde ortaya çıkan bu harika içecek, yaz aylarında içinizi ferahlatmaya birebir.

ANTİOKSİDAN DEPOSU İÇECEK!

Çocukların ve yetişkinlerin keyifle tüketebileceği Çilekli Nane Frozen, sağlıklı ve besleyici içeriğiyle de dikkat çekiyor. Doğal çileklerin içerisindeki vitaminler ve antioksidanlar bağışıklık sistemine destek sağlarken, taze nane yaprakları da sindirimi kolaylaştırıcı özellikleriyle yazın sıcak günlerinde mükemmel bir tercih oluşturuyor.

ÇİLEKLİ NANELİ FROZEN NASIL YAPILIR?

MALZEMELER:

1 su bardağı dondurulmuş çilek

1 su bardağı taze süt

1 yemek kaşığı bal (isteğe bağlı, doğal tatlandırıcı olarak tercih edilebilir)

Birkaç buz küpü

Taze nane yaprakları

YAPILIŞI:

Dondurulmuş çilekleri blendera ekleyin.

Üzerine taze süt ve balı ekleyin.

Birkaç buz küpünü içeceğe ilave edin.

Blenderı yüksek hızda çalıştırarak malzemelerin pürüzsüz bir karışım elde edene kadar karıştırın.

Hazırladığınız leziz içeceği bardaklara dökün ve üzerine taze nane yaprakları serpiştirerek sunum yapın.