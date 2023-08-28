Arta kalan pilavı atmayın! Ondan yapılan bu yemek öyle lezzetli oluyor ki... Kesinlikle deneyin

ulusal.com.tr'de aktarılanlara göre; Arta kalan pilavdan köfte! Evet, yanlış duymadınız, pilavınızı değerlendirmenin en pratik ve lezzetli yolu köfte yapmak. Hem israfı önlemiş olursunuz hem de damaklarınızı şenlendirirsiniz.

Bu tarif için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basit. Arta kalan pilavınızı kullanarak harika köfteler yapabilirsiniz. İşte tarif:

Malzemeler:



- Arta kalan pilav: Ne kadar pilavınız varsa o kadar kullanabilirsiniz.

- Kıyma: 500 gram dana veya kuzu kıyma tercih edebilirsiniz.

- Soğan: 1 adet rendelenmiş soğan

- Ekmek kırıntısı: Yarım su bardağı kadar

- Yumurta: 1 adet

- Tuz, karabiber, pul biber: Damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

- Sıvı yağ: Kızartmak için kullanabilirsiniz.

Yapılışı:



1. Arta kalan pilavınızı bir kaba alın ve üzerine kıymayı ekleyin.

2. Rendelenmiş soğanı, ekmek kırıntısını, yumurtayı ve baharatları da ekleyerek iyice yoğurun.

3. Karışımı buzdolabında yarım saat kadar dinlendirin.

4. Dinlenen karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak köfteleri şekillendirin.

5. Bir tavada sıvı yağı kızdırın ve köfteleri kızartın.

6. Köfteleri kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.

Artık harika köfteleriniz hazır! Afiyet olsun!

Bu tarif sayesinde arta kalan pilavlarınızı değerlendirebilir, lezzetli bir yemek ortaya çıkarabilirsiniz. İsraf etmek yerine pilavlarınızı bu şekilde kullanarak hem lezzetli bir yemek yapabilir hem de doğaya olan duyarlılığınızı gösterebilirsiniz. Deneyin, pişman olmayacaksınız!

fotoğraflar: youtube.com