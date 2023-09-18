Atatürk'ün milli içecek olmasını istediği şifa dolu hardaliye

Atatürk'ün milli içecek olmasını istediği hardaliye ve bilinmeyen hikayesi merak ediliyor. Şifa dolu hardaliyenin faydaları neler? Hardaliye'nin hikayesi nedir? Atatürk niçin hardaliyenin milli içecek olmasını istemişti? İşte hardaliye hakkında bilmeniz gerekenler...

ATATÜRK'ÜN MİLLİ İÇECEK OLMASINI İSTEDİĞİ HARDALİYE

ATATÜRK'ÜN MİLLİ İÇECEK OLMASINI İSTEDİĞİ HARDALİYE

Hardaliyenin bilinmeyen hikayesi şöyle; Atatürk, 20 Aralık 1930 günü Kırklareli'ni ziyarete gidiyordu. O dönem ise 1929 ekonomik buhranının izleri devam ediyordu. Ancak Türkiye Cumhuriyeti o dönem dimdik ayakta ve daha sadece yedi yaşındaydı ve Atamız tüm gün memleket meseleleriyle ilgileniyor ve akşam trende kalmayı tercih ediyordu.

Atatürk'ün sofrasını o dönem Lüleburgaz'dan usta Emin Efendi hazırlıyordu. Akşam yemeği için, alabalık, köfte ve hardaliye ikram etmişti. Hardaliye Atatürk'ün iştahını açtı. Normalde akşam yemeklerinde 4 köfte yerken bu defa 8 köfte yedi. Kendine özgü hoş bir tat ve kokusu olan içeceği hardaliyeyi Atamız çok beğendi.

Mustafa Kemal Atatürk hardaliyeden bir yudum aldı, sonrasında yudumları arka arkaya geldi ve “Tadı nefis!” “Bunu milli bir içecek haline getiriniz…” dedi. O günden bu yana hardaliye tescili bir içecek haline geldi.

HARDALİYE FAYDALARI

HARDALİYE FAYDALARI

Hardaliye öncelikle yaşlanmayı geciktirici etkisiyle biliniyor. Bununla beraber kansere karşı da koruyucu etkiye sahip. Vücuttaki mineral dengesini korumasıyla da öne çıkan hardaliye, kolesterol ve tansiyon düşmesine de iyi geliyor. Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu etkide olması da hardaliye faydaları arasında yer alıyor. Aynı zamanda düzenli tüketimde mikropların neden olduğu hastalıklara karşı da koruyuculuk sağlıyor.