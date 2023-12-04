Ayva tatlısı, hem yapımının kolaylığı hem de muhteşem lezzeti ile sofralarımıza şıklık ve lezzet katıyor. Bu enfes tarif, deneyenlerin beğenisini öyle bir kazanacak ki sürekli yapmak zorunda kalacaksınız! Şimdiden kolay gelsin!

Ayva Tatlısı Tarifi! Ayva Tatlısı Nasıl Yapılır?

Ayva tatlısı tarifi için gerekli malzemeler oldukça sade ve doğal ürünlerden oluşmaktadır. 3 adet ayva, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 adet çubuk tarçın, 10-12 adet karanfil ve yarım su bardağı su ile bu lezzetli tatlıyı hazırlamak mümkün. Ayrıca, ayvaların kararmaması için hazırlanan karışımda 1 adet limon ve 1 litre su kullanılmaktadır.

Tarife başlamadan önce, ayvaların kararmaması için ayvaları ikiye bölüp çekirdek kısmını çıkardıktan sonra, limonlu suda bekletmek önemlidir. Ardından, ayvaların orta kısımları üstte kalacak şekilde bir pişirme kabına yerleştirilir. Tarçın çubuğu, karanfiller ve ayva çekirdekleri de tencereye eklenir. Her bir ayvanın üzerine toz şeker serpildikten sonra su ilave edilir.

Ocağın orta ateşinde kaynamaya bırakılan karışım, su kaynadıktan sonra en küçük ocakta kısık ateşte 1-1,5 saat kadar pişirilir. Ayvaların renk aldığı ve yumuşadığı noktada, ocaktan alınarak servis kabına alınır ve 3-4 saat kadar soğumaya bırakılır. Servis sırasında kalan şerbet, ayvaların üzerine gezdirilir ve üzerine kaymak ile file antep fıstığı eklenerek sunulur.

Bu nefis ayva tatlısı tarifi, özellikle ilk çıkan ayvaların kullanılmasıyla daha da lezzet kazanır. Tarife sadık kalındığında ortaya çıkan pembeleşmiş şerbet ve kırmızı renkteki ayvalar, görsel bir şölen sunar. Ayva tatlısı, herkesin beğenisini kazanacak, sofralarınıza şıklık ve tatlı bir hava katacak harika bir tariftir. Afiyet olsun!